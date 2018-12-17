Сколько стоит новогодний корпоратив с Солодухой и что предлагают гомельские рестораны и агроусадьбы?

Стандартный набор

Не за горами один из самых любимых праздников. Отмечают Новый год и в семейном кругу, и в компании. Что касается трудовых коллективов, то где-то принято праздновать на рабочем месте, справляясь своими силами. Где-то в ресторане или кафе. Конечно, кто побывал во многих заведениях, тот хочет чего-то нового.

Чтобы узнать, во сколько обойдется вечеринка и как в Гомеле готовы развлекать гостей, обзвонила восемь заведений. В трех из них сказали, что подобные мероприятия не проводят вообще. Например, из-за расположения в жилом доме, где есть запрет на громкую музыку вечером. Однако ужин в душевной обстановке тоже хороший вариант для тех, кто не любит шумных застолий.

К слову, еще на прошлой неделе для корпоратива можно было найти дату после двадцатых чисел. Остановлюсь на нескольких заведениях, расположенных в центре города. Минимальный заказ с одного человека составляет от 45 до 60 рублей. В отдельных ресторанах меню формируется предварительно в соответствии с пожеланиями клиента, следовательно, и сумма изменится.

Что касается развлекательной части, то чаще речь идет о стандартной программе с Дедом Морозом, Снегурочкой, конкурсами и танцами. Цена за такой вариант колеблется от 15 рублей с человека до 100 рублей со всей группы. Можно отдыхать под фоновую музыку, зато бесплатно. Наиболее насыщенную программу стоимостью в 25 рублей с человека предложил один загородный ресторан. Здесь гарантируют не только стандартный вариант — ведущего, конкурсы и новогодних персонажей, но также несколько шоу, инструментальную музыку, выступление кавер-группы, аниматоров, которые будут развлекать гостей дополнительно.

На природе

Почему бы не рассмотреть вариант проведения корпоратива за городом? Свои услуги охотно предлагают агроусадьбы. Одна из них, что под Речицей, за 60 рублей с человека предлагает доставку, меню, танцевальную программу и ведущих, фейерверк. Под Гомелем для новогоднего банкета можно снять уютное со всеми удобствами «агропомещение», но праздничный стол и программу придется организовать самим. Плюс в том, что объект расположен в маленьком поселке в лесу. Аренда агроусадьбы за вечер для компании — примерно 100 долларов (расчет, естественно, осуществляется в белорусских рублях).

Нашла несколько аналогичных вариантов, также недалеко от областного центра. Там предлагают дом, мангал, музыкальное оборудование. И за аренду берут 10 рублей с человека. Еще одна агроусадьба с комфортными условиями обойдется в 20 рублей за час с группы в обычный день, в два раза дороже в праздничный. Зато оживить досуг может катание на лошадях или санях за дополнительную плату. Время пребывания здесь довольно гибкое.

Ведущие и музыканты

К развлекательной части корпоратива можно подготовиться самостоятельно, стимулируя коллег к самодеятельному творчеству, придумыванию конкурсов и шуток. А можно пригласить команду профессионалов, которая организует праздник под ключ. Одна из них готова к выезду за город и предлагает стандартный сценарий. Ведущий, музыкальное и световое оборудование, Дед Мороз и Снегурочка, которые будут развлекать гостей примерно час, а затем эстафету примет диджей. Стартовая цена за развлекательные услуги — 500 рублей, но возможны скидки.

Если говорить об исполнителях и группах, то с середины декабря цены на их выступления вырастают в разы. На сайте одного из минских агентств нашла фамилии белорусских топовых звезд, готовых выступить на корпоративе. В телефонном разговоре представитель организации неохотно раскрывал стоимость таких концертов, так как нужны конкретные данные — время, место. По поводу последнего было сказано, что именитые исполнители выступают на хороших площадках или в ресторанах. Удалось выяснить, что пригласить группу «Дрозды» можно примерно за 3500 у.е., Владимира Ухтинского — за 2500. Но меня заверили, что это предварительные цифры. Также рекомендовали связываться с артистами через организации. Александра Солодуху я набрала напрямую. Он сказал, что сорокаминутное отделение стоит 2000 у.е., есть и более короткий вариант программы, который обойдется дешевле в два раза.

Цены на выступления наших гомельских музыкантов разные, все зависит от раскрученности коллектива и его амбиций. Довольно популярны сейчас кавер-группы, в новогодний сезон в среднем стоимость выступления музыкантов, исполняющих хиты, может потянуть на 500 у.е. Ориентировочно в 300 у.е. обойдется команда, которая исполняет свои композиции.

Определившись с бюджетом, при желании можно подобрать подходящий вариант. В интернете довольно много предложений.