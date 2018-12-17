Давно не мёрзли? В Гомеле похолодает до −18°С

  • 17 декабря 2018, 09:14
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На текущей неделе в Гомель нагрянут морозы.

Сегодня столбик термометра замрет на −8°С, но уже завтра температура начнет снижаться. К вечеру вторника похолодает до −14°С, однако максимальный минус этой недели придется на ночь со среды на четверг — синоптики обещают до −18°С.

Однако морозы будут недолгими. В пятницу днем температура воздуха будет колебаться в районе −4°С и впервые за неделю, наконец-то, пойдет снег.




gomel.today
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Места: Гомель (24303)

Метки: Погода (1947), Главное (6605)

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