Давно не мёрзли? В Гомеле похолодает до −18°С

На текущей неделе в Гомель нагрянут морозы.

Сегодня столбик термометра замрет на −8°С, но уже завтра температура начнет снижаться. К вечеру вторника похолодает до −14°С, однако максимальный минус этой недели придется на ночь со среды на четверг — синоптики обещают до −18°С.

Однако морозы будут недолгими. В пятницу днем температура воздуха будет колебаться в районе −4°С и впервые за неделю, наконец-то, пойдет снег.