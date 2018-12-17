Проведи Рождественские выходные с ТЦ Карусель

Декабрь уже постучался к нам в двери, еще чуть-чуть, и мы приблизимся к самому долгожданному празднику, который наполнен волшебством и чудесами.

Новый Год — прекрасная пора, когда можно и даже нужно верить в сказку, мечтать и верить в то, что жизнь прекраснее и интереснее, чем нам кажется на первый взгляд.

23 декабря с 12.00 до 15.00

Проведи Рождественские выходные с нами!





Азотное шоу

Шоу с ЖИДКИМ АЗОТОМ — это яркое, креативное и интерактивное СУПЕРШОУ.

Азотное шоу позволит окунуться с головой в мир науки. Вместе с сумасшедшим профессором зрители узнают о жидком азоте все и даже больше!





На празднике выступит один из лучших дуэтов города Гомеля Dior band.

Вас ждёт уютная обстановка, энергичные танцы под живую музыку и море позитива.





Мастер-класс по росписи деревянных игрушек к Рождеству.





Приходи и проведи Рождественские выходные с нами!

23.12 с 12.00 до 15.00

Новый Год — время чудес, подарков, скидок, обновление мебели!









































Посуды много не бывает, а приобрести качественную красивую посуду на любой вкус и кошелек можно в магазине «ПосудаЛэнд»!





ТЦ КАРУСЕЛЬ

www.tckarusel.by

/karusel_tc

/tc.karusel

г. Гомель, ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская- Ефремова)

Пн-Вс 10:00 — 20:00

МЫ ВАМ РАДЫ!