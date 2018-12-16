В Гомеле на 5 копеек подорожал проезд в общественном транспорте. Марштутки не остались в стороне: цена на них возросла на 20%. Мнения гомельчан разделились: некоторые относятся к подорожанию с пониманием, но есть и такие, кто категорически не согласен. Не удивительно, что число подписей к петиции о возврате былой стоимости на проезд в маршрутках продолжает расти.

Однако государственные СМИ продолжают гнуть свою линию: даже с учетом подорожания проезда до 55 копеек, горожане все равно не оплачивают 100%. Гомельские блогеры Артем Шапоров и Виктор Рубцов пошли на эксперимент: они покатались на автобусе, посчитали пассажиров и вспомнили школьную арифметику. Получилось весьма занятно.

Для эксперимента взяли один из самых коротких маршрутов протяженностью всего 7 километров — автобус № 1. По словам кондуктора, за день автобус обслуживает 3000-4000 пассажиров. У блогеров цифра получилась гораздо ниже: всего 1344 человека за 8-часовой день. Впрочем, они вовсе не преследовали цель считать по максиму: выбрали короткий маршрут и не час пик. Тем не менее, за день «грязными» у автобусного парка выходит не меньше 739,2 рублей.

А теперь самое интересное! Приступаем к подсчетам: минус топливо, зарплата с премией водителю по Белстату аж в 1500 р (хотя кондуктор признается: настоящая цифра в три раза меньше), обслуживание автобуса, ФСЗН, страхование, содержание гаража, автомастерской, бытовых помещений... Тут много неизвестных, но и много округлений в пользу автобусного парка.

Чтобы получить ответы на все имеющиеся вопросы, блогеры отправились в «Гомельоблавтотранс» на прием к заместителю генерального директора Цилько Олегу Васильевичу. Действительно ли стоимость проезда должна быть выше и автобусный парк не вылазит из минуса, смотрите в видеосюжете «Общество Гомель».