«Все возмущаются, но никто не жалуется». Гомельчанка в ужасе от меню в роддоме — фотофакт

На гомельские медучреждения жалуются часто: то ремонт подкачал, то с обслуживанием проблемы. На этот раз в редакцию «Сильных Новостей» обратились пациентки роддома, расположенного в Медгородке. По их мнению, предложенное диетологом меню совершенно не приемлемо для молодых мам.

По словам нашей читательницы, кормёжка в больнице отвратительная. «В состав меню входят блюда, которые категорически запрещено есть молодым мамам: щи из капусты, скумбрия, яйца, салаты из свежей капусты. Не говоря уже о том, что на ужин рыбный суп», — рассказывает гомельчанка.





Мнением молодая мама поделилась с работником столовой и выяснила, что она не одинока в своем суждении. «Все возмущаются, но никто не жалуется», — рассказала женщина. Буфетчица с другой смены оказалась не такой сговорчивой и дала «совет» — просить родственников приносить нормальную еду. Но, по-видимому, право на правильное питание имеют только гомельчанки, роженицам из райцентров придется довольствоваться тем, что дают.

«Стесняюсь спросить у диетолога, который составляет меню, и главврача, который его подписывает: реально ли роженице хватит калорий в супе, чтобы самой восполнить запас и накормить грудничка? Есть на ужин рыбный суп и по требованию этим рыбным супом кормить весь вечер (ужин в 17.00) и всю ночь малыша? Достаточно белков, жиров и углеводов он получит в составе материнского молока?» — задается вопросом девушка.