«На родине была проблема». В Клинцах таинственно погибла врач из Гомеля, полиция говорит о суициде, близкие не верят

Александра Пысикова переехала из Гомеля в российские Клинцы пять лет назад. И, как сейчас вспоминает профсоюзный лидер городских медиков Нина Лисовская, на вопрос, зачем перебралась «в нашу дыру», женщина ответила, что на родине у нее была проблема.

Вскоре врач-офтальмолог 1983 года рождения сумела получить российское гражданство, получила жилье по договору социального найма и устроилась на работу в Клинцовскую Центральную городскую больницу.

По сообщениям местных СМИ, первого декабря этого года в квартире был обнаружен ее труп. По официальной версии полиции, есть все признаки того, что женщина могла совершить суицид. Так, дверь в квартиру на третьем этаже была заперта изнутри, возле тела женщины были найдены предметы, которые дали основания полагать, что смертельные повреждения она могла нанести себе сама. В настоящее время по делу проводится ряд проверок и экспертиз.

Начальник Клинцовского межрайонного следственного отдела Игорь Привалов сообщил, что у погибшей были долговые обязательства перед коллегой, которая написала на нее заявление в полицию.

Теперь начинается самое интересное.

В среду 28 ноября на работу к Александре пришел наряд полиции, который и увел ее со смены. При этом ни она сама, ни полицейские не уведомили руководство о том, что сотрудника забирают. Как сообщается, после 18.00 медсестра позвонила Пысиковой, та подняла трубку и сообщила, что у нее все в порядке. После чего на связь уже не вышла.

В свою очередь, мать Александры сообщила, что у ее дочери были большие планы на Новый год и ничто не указывало на то, что она может совершить суицид. Кроме того, по имеющейся информации, на теле погибшей были обнаружены раны — в области ноги и на шее. Женщина уверена, что ее дочь уйти из жизни добровольно не могла.

Нина Лисовская, лидер местного профсоюза врачей, отмечает, что Александра Пысикова была отличным специалистом и порядочным человеком, о котором все отзывались только положительно — и пациенты, и коллеги.