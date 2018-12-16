В Гомеле откроют кризисный центр для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В Гомеле откроется кризисный центр, предназначенный для социализации лиц без определенного места жительства и других людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Торжественная церемония социального учреждения состоится 26 декабря в здании общества Красного Креста, расположенного по улице Свердлова, 21 в Новобелицком районе областного центра, сообщили БелаПАН в Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста (БОКК).

На торжественную церемонию приглашены глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Жан Ив Бушарди, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, руководители УВД и прокуратуры области, главы управления здравоохранения и комитета по труду, занятости и соцзащите, другие местные чиновники, а также помощник президента Беларуси —инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко, руководители организаций-спонсоров.

Здание по улице Свердлова, 21 было передано в собственность Гомельской областной организации БОКК решением горисполкома. За счет средств Красного Креста и привлеченной спонсорской помощи в помещении был проведен ремонт, закуплено необходимое оборудование, произведено благоустройство дворовой территории. Спонсорскую помощь оказали частное предприятие «СтилтСофт», УВКБ ООН, Гомельская епархия БПЦ, «Новобелицкая торговая компания «Алеся».

Кризисный центр ориентирован на комплексную социальную поддержку людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем предоставления временного жилья и сопровождения по решению социальных проблем. В нем будут находиться десять человек, которые относятся к категориям лиц без определенного места жительства, граждан Беларуси, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших отказ в признании беженцами на территории Беларуси и ожидающих депортации.

Решения по приему, размещению и пребыванию лиц в кризисном центре принимает Белорусское общество Красного Креста. Кризисный центр обеспечивает бытовые, психологические и прочие условия жизнедеятельности проживающих в нем лиц сроком от одного месяца, в исключительных случаях — до трех месяцев, отметили в БОКК.

Около 1.100 иностранных граждан в 2018 году обратились с просьбой о получении белорусского гражданства, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко 4 декабря перед началом международной конференции по вопросам безгражданства в странах СНГ. По его словам, из этого числа обратившихся 250 человек — лица без гражданства. Основная часть обратившихся из стран СНГ. Больше всего из России, затем из Украины. Даее идут страны средней Азии — Азербайджан и другие, сказал Мельченко.