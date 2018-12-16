Цена красоты. Сколько стоит сделать пластическую операцию в Гомеле

Красота, как и искусство, требует жертв. Поэтому многие люди готовы обращаться к услугам пластических хирургов для того, чтобы исправить кажущиеся им недостатки своей внешности.

В Гомеле услуги пластической хирургии оказывает Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Мы сравнили стоимость операций, которые делают в Гомеле и Москве.

Маммопластика

Эта операция пользуется популярностью среди белорусских девушек. Благодаря умелым рукам хирургов, девушки получат грудь, о которой давно мечтали. Стоит отметить, что с помощью такого хирургического вмешательства можно не только увеличить, но и уменьшить молочную железу.





Итоговая стоимость такой операции зависит от того, какой будет поставлен имплантат. Цена зависит от его размера, материала, а также производителя.

Аугментационная маммопластика (операция по увеличению груди) для граждан Беларуси обойдется в 1725 BYN. Для иностранных граждан такая же операция будет стоить 1151 USD.

Если сравнивать с российскими клиниками, то подобная операция в Москве в итоге будет стоить от 2560 долларов.

Ринопластика

Самая востребованная операция на лице. Благодаря такому хирургическому вмешательству можно исправить форму носа. Особенно она популярна среди тех людей, у которых искривлена перегородка. Это могло произойти после получения каких-либо травм.





Стоимость операции зависит от самой работы. Коррекция формы кончика носа будет стоить намного дешевле, чем исправление перегородки. Вторичная ринопластика (хрящевой отдел) в Гомельском РНПЦ будет стоить от 1469 BYN. Для иностранцев цена данной операции составит 1084 USD. В Москве комплексное исправление формы носа обойдется в 3012 долларов у хорошего хирурга.

Липосакция

Данный вид операции представляет собой легкий способ убрать лишние жировые отложения.

Стоимости такой операции зависит от площади тела, на которой располагается лишний жир. Липосакция одной анатомической зоны в Гомельском центре будет стоить 681 BYN. Тариф для иностранцев — 404 USD.

Для сравнения липосакция живота в хорошей московской клинике обойдется примерно в 1450 долларов.





Изменение формы и объема губ



Данная операция пользуется популярностью ввиду своей простоты. Увеличение губ проходит практически безболезненно. Стоимость зависит от препарата, который был выбран. В некоторых препаратах уже есть обезболивающее средство, но они стоят дороже.

Имплантант для увеличения или коррекции контура губ Staylage lido special lips (1мл) в Гомельском РНПЦ стоит 315 BYN. Хирургическая коррекция формы и размера верхней (нижней) губы будет стоить 87 BYN. Такая же операция для иностранца будет стоить 58 USD.

В Москве такая процедура будет стоить от 195 долларов до 400 долларов.



