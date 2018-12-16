ГЦК приглашает всех желающих выступить в новогоднюю ночь на главной сцене города

  • 16 декабря 2018, 10:02
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Городской центр культуры приглашает выступить в новогоднюю ночь на главной сцене Гомеля.

В новогоднюю ночь с 01.00 до 02.00 на главной сцене города (пл. Ленина) пройдёт новое экспериментальное шоу NIGHT AIR.

Для того, чтобы стать участником программы, всем желающим нужно пройти новогоднее прослушивание, которое состоится 17 декабря, в 19.00 в ГЦК по адресу Ирининская,16.





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