В Гомеле введён дополнительный вечерний рейс автобуса № 60

Прямые линии с руководством области и города, специалистами различных служб, проходящие в удобное для жителей время, позволяют оперативно решать многие вопросы.

Один из них — транспортное обеспечение проживающих в населённых пунктах по направлению автобусного маршрута из Гомеля в микрорайон Романовичи.

С просьбой о введении дополнительного вечернего рейса автобуса № 60 на прямую линию председателя облисполкома Владимира Дворника обратилась гомельчанка Нина Кузьминична Климентьева. Она поделилась: её сын со своей семьёй проживает в посёлке Красный Маяк. Последний автобус с вокзала в Романовичи отправляется в 20.20. Позже выехать из Гомеля нечем.

Особенно актуален этот вопрос для тех, кто работает на предприятиях в Гомеле во вторую смену. Мать призналась, что очень беспокоится за своих родных, за их безопасность, так как часто им приходится большой отрезок пути преодолевать в темноте пешком.

После изучения этого вопроса с 10 декабря в расписание движения маршрута № 60 «Вокзал — улица Каштановая» добавлен дополнительный рейс в 22.00.