За и против. В Гомеле обсудили строительство Восточного обхода и обсуждение выдалось горячим — видеорепортаж «СН» с «Городского собрания ГДФ»
- 15 декабря 2018, 22:15
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Марина Дробышевская, Евгений Меркис, gomel.today
Места: Гомель (24289)
Метки: Гражданское общество (2041), Главное (6599), Видео (1051)
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