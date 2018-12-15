За и против. В Гомеле обсудили строительство Восточного обхода и обсуждение выдалось горячим — видеорепортаж «СН» с «Городского собрания ГДФ»

В рамках «Городских собраний ГДФ» 8 декабря прошло очередное мероприятие, посвящённое строительству «Восточного обхода». Обсуждение всех «за» и и «против» данного проекта было горячим, но поспособствовало выявлению и других изменений в транспортной системе нашего города, которые давно пора осуществить.

23 декабря в рамках проекта «Городские собрания ГДФ» состоится Форум, посвященный развитию Гомеля, участию общественности и медиа в данном процессе. На мероприятии выступят 13 экспертов, среди них руководители ГМКОО «Талака», ООО «ВелоГомель», портала «Сильные новости», сети кофеен Coffee&Toast, а также гости из Бреста и Минска — представители культурных, экологических организаций и другие.

Подробности на сайте мероприятия: http://gorodforum2018.tilda.ws