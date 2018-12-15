Точно не филателист. Гомельские таможенники поймали на границе «психонавта» с марками — фото

В «Новой Гуте» таможенники пресекли ввоз опасного психотропа 2C-B-NBOMe.

Психотропное вещество нашли во время таможенного контроля автобуса «Одесса — Минск». Служебная собака указала на возможное наличие наркотика. При личном осмотре у гражданина Беларуси обнаружился пакет с восемью марками, которые могли содержать психотропы, сообщает Гомельская таможня.

Также у него нашли электронные весы, черный непрозрачный пакетик с частицами растительного вещества, конверт с частицами белого порошка и ряд других предметов, которые могут содержать следы наркотических средств.





Экспертиза установила, что марки были пропитаны психоделиком 2C-B-NBOMe. Возбуждено уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.