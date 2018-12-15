Гомельчанин похитил в Москве товара на 31 тысячу долларов. Водителю фуры грозит до 10 лет тюрьмы

В Отдел полиции района Бирюлево Западное обратился представитель фирмы, занимающейся производством и сбытом косметической продукции, с заявлением о том, что при перевозке товара водитель похитил косметику на сумму два миллиона сто тысяч российских рублей.

Представитель фирмы рассказала, что машина была загружена товаром и отправилась в рейс, однако до конечной точки не доехала.

Полицейские быстро вычислили злоумышленника и вскоре задержали 45-летнего жителя города Гомеля Республики Беларусь. В ходе допроса он пояснил, что успел продать товар.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Южного административного округа Наталья Мальцева.

К подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ему грозит наказание — до десяти лет лишения свободы.

Чтобы возвратить ущерб потерпевшей фирме, сейчас полицейские выясняют места, куда сбывал продукцию злоумышленник.