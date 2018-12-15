В Гомеле подросток пытался попасть на детское мероприятие с двумя ножами и топором. ОМОН, возможно, предотвратил кровавую трагедию

Мать одиннадцатиклассника при допросе показала, что сын не пускал ее в свою комнату в течение последних двух лет. «Сильным новостям» стало известно о ЧП в Гомеле, которое, очень может быть, могло иметь трагические последствия.

Вчера, в пятницу 14 декабря, в гомельском Ледовом дворце проходили игры детского хоккейного турнира. Как водится в подобных случаях в нашем государстве, администрации школ приняли меры для заполнения трибун — на хоккейную арену массово доставляли школьников, от мала до велика. Арена была буквально полна ребятишками.

При входе детей постарше досматривали сотрудники ОМОН. Один из посетителей привлек особое внимание. При досмотре сотрудники обнаружили у него в рюкзаке более чем странный для одиннадцатиклассника багаж: два больших ножа и туристический топор. По имеющейся у редакции информации, оба ножа имеют признаки как боевого, так и охотничьего оружия и сейчас находятся на экспертизе.





17-летний парень объяснил, зачем таскает с собой такое снаряжение, достаточно мутно. По его словам, просто забыл выложить. Тем не менее, даже если забыл выложить, зачем носить три колюще-режущих предмета больших размеров с собой в рюкзаке, все равно остается загадкой.

В тот же день в доме подростка прошел обыск, в ходе которого в его комнате было найдено еще 20 боевых патронов. Мать школьника рассказала, что уже два года он не пускал ее к себе в комнату. По имеющейся информации, следователи изучили профиль школьника в соцсетях, и пришли к выводу, что он имеет опасные наклонности.





Подростка предварительно задержали на трое суток. В его отношении ведется проверка. Вполне возможно, что внимательные и грамотные действия сотрудников милиции помогли предотвратить трагедию в нашем городе.