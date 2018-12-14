142 жителя Новобелицкого района Гомеля состоят на учете у нарколога за немедицинское употребление наркотиков

На заседании администрации Новобелицкого района Гомеля рассмотрели вопросы профилактики незаконного оборота наркотиков. Участие в нем принял заместитель Генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

По данным областного наркологического диспансера, 142 жителя Новобелицкого района Гомеля состоят на учете у нарколога из-за немедицинского употребления наркотиков — на 31 человека больше, чем в начале года. При этом с января по ноябрь за правонарушения, связанные с употреблением наркотиков или появлением в состоянии наркотического опьянения в общественных местах, сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД администрации Новобелицкого района составили 12 административных протоколов.

За 11 месяцев 2018 года на территории района выявлено 47 наркопреступлений. Два уголовных дела за незаконный оборот наркотиков были возбуждены в отношении несовершеннолетних жителей Новобелицы.

На заседании рассмотрели выполнение мероприятий по реализации Декрета Президента Беларуси № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

Как отметил заместитель Генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, борьба с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией в целом — дело общее. А потому рассмотрение этого вопроса на заседании районной администрации консолидирует общие усилия.

— Сейчас стоит вопрос об активизации профилактики, потому что борьба с наркоманией не должна заключаться только в работе правоохранительных органов, — рассказал Алексей Стук. — По количеству преступлений Гомельская область занимает второе место после Минска. Однако активность правоохранительных органов дает оптимистичные прогнозы.

Он также отметил, что пик судимостей за незаконный оборот наркотиков приходился на 2015 год. Тогда было вынесено более четырех тысяч приговоров по статье 328 УК Беларуси. Активизация правоохранительных органов, строгие наказания и правильная следственно-судебная практика позволила постепенно уменьшать судимость по этим преступлениям. Возможно, сегодня есть необходимость оптимизации прокурорской судебной практики по делам этой категории.