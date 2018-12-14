Как будут работать больницы и поликлиники Гомеля в предпраздничный период

  • 14 декабря 2018, 16:46
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Об изменении рабочего графика с учетом рождественских и новогодних праздников сообщили в Гомельской центральной городской поликлинике.

В этот период амбулаторно-поликлинические учреждения Гомеля работают:

22 декабря по графику субботнего дня — 8.00 до 14.00 с усиленным составом врачей-специалистов и обслуживанием вызовов на дому. 

23 декабря — выходной. 

24 декабря по графику рабочего дня, прием врачей с 8.00 до 20.00. 

25 декабря — выходной. 

29 декабря — по графику субботнего дня 8.00 до 14.00 с усиленным составом врачей-специалистов и обслуживанием вызовов на дому. 

31 декабря — по графику рабочего дня, прием врачей с 8.00 до 20.00. 

1 января — выходной.

Больничные организации в этот период будут работать по установленному графику дежурств на год. На оказание стационарной медпомощи пациентам праздники не повлияют.

В каждом районе области работа медучреждений будет организована с учетом нагрузки на врачей и эпидситуации.

По информации Минздрава, на время рождественских и новогодних праздников служба скорой помощи перейдет в режим повышенной готовности. Усилят работу и приемные отделения больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации.




Алена Епишева, Гомельская правда
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