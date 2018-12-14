«Когда я обнаружила недостачу в 2013 году, я испугалась тюрьмы и решила погасить ее самостоятельно». Начались слушания по гражданскому делу против бывших сотрудников «Радамира»

В суде Центрального района продолжились судебные разбирательства по гражданскому делу о возмещении ущерба в размере 263 тысяч рублей «Гомельскому ликеро-водочному заводу «Радамир». После предварительного слушания состав ответчиков увеличился на 4 человека.

Напомним, в конце 2017 года после проведения инвентаризации на складах хранения продукции завода обнаружилась недостача в 47 тысяч бутылок водки. На уже бывших сотрудников завода было заведено уголовное дело. Завод оценил ущерб в размере 263 тысяч рублей. На данный момент следствие не смогло точно установить, каким образом водка исчезла со складов предприятия, дело приостановлено. Тем не менее, 29 ноября ОАО «Радамир» подал гражданский иск о возмещении материального вреда. На повторном предварительном заседании представитель истца уточнил сроки образования недостачи — с 11 мая по 21 ноябрь 2017 года. Но ответчицы, бывшие сотрудницы предприятия, настаивают, что им было известно о недостаче уже в 2013 году. Также они ходатайствовали, чтобы к судебным разбирательствам были привлечены все сотрудники, подписавшие договор о материальной ответственности.

На очередное судебное слушание были приглашены еще 4 человека — это как бывшие, так и действующие сотрудники предприятия. Шаройкин и Акулов — бывшие сотрудники завода, на заседание не явились. Один работает в Польше, а второму не смогли отправить извещение — он недоступен ни по телефону, ни по домашнему адресу. Еще два сотрудника, Стомов и Попков, на данный момент трудятся на предприятии грузчиком и заведующим складом соответственно. Из-за того, что в разбирательствах появились новые участники, всем сторонам конфликта пришлось заново оглашать суть дела.

Сторона истца в самом начале ходатайствовала, чтобы исключить из состава ответчиков Попкова Сергея Викторовича, действующего завскладом «Радамира». Представитель завода обосновывал это тем, что у них есть информация, что Попков, при вступлении на должность начальника склада готовой продукции на момент подписания договора материальной ответственности от 1 ноября 2017 года, выразил несогласие с результатами инвентаризации проводимой до вступления им в должность. А также у истца есть сведения о действиях лиц передающих должность, направленных на искажение данных об остатках по складу на начало инвентаризации. Судья это ходатайство отклонил.

Ответчиками по гражданскому делу определены все участники договора материальной ответственности в долевом порядке. Соответственно сумма ущерба, а это 263 502 рубля, должны быть распределены с учетом фактически отработанного времени. Представитель истца огласил суммы подлежащие взысканию, но они требуют коррекции, ведь расчет был произведен без учета Попкова:

Гарицкая — 44.415 рублей + 2220 рублей госпошлины Акулов — 29922 рубля + 1496 рублей госпошлины Мельникова — 46543 рубля + 2327 рублей госпошлины Найденова — 51360 рублей +2568 рублей госпошлины Стомов — 49412 рублей +2470 рублей госпошлины Шаройкин — 41487 рублей + 2092 рубля госпошлины

Ущерб, причиненный работниками предприятия, по мнению руководства завода, образовался из-за недостачи 47 334 бутылок водки. На складах готовой продукции водка размещалась на трех основаниях — продукция, которая стояла на балансе «Радамира»; отписанная на адреса магазинов; по договору хранении с «МинскКристалТрейд».

Сторона ответчиков, в лице Гарицкой, настаивает , что недостача образовалась давно: «Недостача образовалась в 2013 году и не из-за хищения. Эти люди здесь к этому иску никакого отношения не имеют. Если надо, я предоставлю свидетелей, которые скажут, что недостача была давно. Заводу выгодно взыскивать с 2017 года, вероятно, они боятся проверки документов».

После слов бывшей завскладом судья уточнил, что в 2013 и в 2014 годах на заводе проходили аудиторские проверки, которые не выявили никаких нарушений. Судья также добавил, что проверку делали сторонние организации, и все результаты есть в материалах уголовного дела, которое возбуждалось против Гарицкой, но пока, к слову, дело приостановлено.

Сторона истца добавила, что такие аудиторские проверки проводились каждый год. На следующем судебном заседании будут предоставлены все необходимые документы, которые, по мнению представителя завода, могут подтвердить, что до 2017 никаких нарушений и недостач не было выявлено.

Гарицкая выразила несогласие с результатами аудиторских проверок. По ее мнению, нарушения случались постоянно: «Работая на Войсковой, мы отгрузили фуру продукции в ассортименте на Минск. Машина ушла, продукция с остатка ушла. Днем все нормально было, а вечером мне звонит Найденова: "Наташа ищет какую-то водку". Я отвечаю, что у нас этой водки нет, весь остаток уехал. Оказалось, что по отчету у нас это водка снова появилась. Стали разбираться, где водка. Торговая компания возвращала нам пустые поддоны, мы их приняли, расписались и сдали оператору. А оператор на основании этих пустых поддонов ставит нам на приход этих 600 поддонов водки. Она в ручную сидела и вводила весь ассортимент. Зачем она так делала, я не знаю. По итогу ее уволили, а накладную сняли с проведения. Но это стало возможным контролировать, когда нас стало 3 человека на складе на Войсковой. А когда я была одна и работала с арендными складами — я не знаю, что там могло происходить. Отгрузки проходили в отсутствии меня или кладовщика».

После слов Гарицкой, судья уточнил у бывшей сотрудницы завода, что зная о недостаче, она, тем не менее, подписывала документы об инвентаризации, в которых ничего не значилось про нехватку бутылок водки. Гарицкая пояснила, что предполагала, что исходом этой ситуации будет то, что весь ущерб «повесят» на нее: «Когда я обнаружила недостачу в 2013 году, я испугалась тюрьмы и решила погасить ее самостоятельно. Взяла кредит и нехватку 300 поддонов водки погашала через фирменный магазин». После слов Гарицкой были выслушаны другие участники стороны ответчиков. Последним свое мнение по сложившейся ситуации с недостачей высказал Попков, который принимал дела у Гарицкой после ее увольнения. Он рассказал, что не входя в состав ревизионной комиссии самостоятельно пересчитывал 1/3 склада готовой продукции. Он также добавил, что склад находился в хаотичном состоянии, продукция никак не была обозначена, один вид продукции мог располагаться в разных концах склада.

На следующее заседание, которое пройдет 18 декабря в открытом режиме, будут приглашены свидетели со стороны ответчиков, которые, по их мнению, смогут подтвердить, что 47 334 бутылки водки пропади в результате «пересортицы», которая проводилась в 2013 году. Также на слушание приглашены сотрудники налоговой инспекции и член комиссии, которая проводила аудиторскую проверку. Судья заранее предупредил обе стороны гражданского дела, чтобы они были готовы к тому, что «работать придется целый день с 11 утра и до конца рабочего дня».