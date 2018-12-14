В Гомеле за получение взятки в миллион российских рублей судят бывшего замдиректора ЗЛиНа

Согласно материалам уголовного дела, они организовали закупку комплектующих для нужд гомельского завода у одного из постоянных поставщиков — ЗАО «Брянсксельмаш». Летом 2017 года за благоприятное решение этих вопросов гендиректор «Брянсксельмаша» передал им 200 тысяч российских рублей.

Установлено также, что 30 июня этого года он же передал гомельским управленцам в качестве взятки 1 миллион российских рублей. Однако в тот же день взяткополучатели и взяткодатель были задержаны с поличным сотрудниками КГБ Беларуси.

Экс-работникам ЗЛиНа вменяется в вину два эпизода: получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и покушение на получение взятки повторно, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В зале суда было зачитано обвинение и генеральному директору ЗАО «Брянсксельмаш». Мужчине также инкриминируется два эпизода: дача взятки в крупном размере и покушение на дачу взятки повторно, в крупном размере. Обвиняемые признали вину в полном объеме.