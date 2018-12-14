«Потерпевшими себя не считаем». Что говорят в суде о коррупции подчиненные экс-главы Гомельского района

В суде в Гомеле продолжается слушание по делу экс-председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы.

Потерпевшими по делу признаны три руководителя местных хозяйств, которым, по версии следствия, обвиняемый нанес ущерб. Впрочем, никто из них потерпевшим себя не считает! Все трое заявляют, что никаких претензий ни моральных, ни материальных к Ситнице не имеют.

«Хорошего человека угостить... Что в этом такого?»

Первым из потерпевших был допрошен уже бывший директор КСУП «Тепличное» Андрей Лабушев, который, по версии обвинения, угощал руководителя помидорами и огурцами.

— Понимаете, я уже 18 лет в овощеводстве, и когда первая продукция появляется на предприятии, — это радость для всего коллектива. Потому что зиму сидим без денег, без выручки, а тут — урожай. Я за свои деньги брал этих три килограмма первых огурцов и покупал для Ситницы, чтобы угостить. Раз — два раза в год своего руководителя, да что руководителя — хорошего человека угостить. Что в этом такого? — недоумевает руководитель.

Прокурор просит назвать числа, в которые Ситнице передавались огурцы и томаты, а также припомнить обстоятельства и условия передачи.

— Получил урожай, пришел купил в фирменном ларьке. Подошел к его водителю, поставил в багажник машины — и все. В руки обычно не давал. Ну как председателю райисполкома в руки этот пакет с огурцами совать?

— Чья это инициатива была? — спрашивает гособвинитель.

— Моя.

— С чего вы решили, что это ему надо передавать?

— Ну я же говорю, на радостных эмоциях. Первый урожай...

— Сколько раз передавали?

— Я не могу сказать, 4−6 раз. У меня своя теплица на участке есть, выращиваем с женой там тоже и томаты и огурцы. Я и своими мог угостить.

Прокурор обнаружил противоречия в показаниях, связанные с датами и количеством передаваемой продукции, а потому ходатайствовал об оглашении протоколов допросов потерпевшего. В них Лабушев рассказывал следователю, что помидорами и огурцами угощал Ситницу не 4−6 раз, а регулярно и почти круглый год, примерно два раза в месяц. А еще, что Ситница сам просил поставлять ему овощи к определенной дате.

— В суде вы говорите, что ваша инициатива была, а следователю — что вас просил Ситница. Подтверждаете в этой части свои показания? — обращается к потерпевшему судья.

— Нет, не подтверждаю. Потому что это только моя инициатива была. На следствии я растерялся и оговорился.

— Вы читали протокол допроса?

— Я видел и помню, что просил следователя менять формулировки, но он сказал, что так положено. Процентов 30, из того, что там написано, — не мои слова и не мои формулировки.

— Почему вы тогда подписали?

— Юридическая неграмотность и волнение, я впервые участвовал в таком мероприятии. Мне следователь сказал: если меня что-то не устраивает в протоколе, то свои показания я могу потом дать в суде.

«Александр Михайлович имел неосторожность на все просьбы оперативно реагировать»

Следующий потерпевший по делу Ситницы — бывший директор ОАО «Комбинат «Восток» Дмитрий Корж.

Суд рассмотрел три связанных с ним эпизода. В первом он предоставил по просьбе Ситницы для угощения украинской делегации продукцию предприятия на сумму около 60 рублей. Во втором — заказал по просьбе Ситницы для его внедорожника от имени своего предприятия шины. В третьем — отремонтировал авто хозяйства на автосервисе приятеля Ситницы также по просьбе последнего. Так считает следствие. А что говорит Корж?

— Обращался ли к вам Ситница по каким-либо личным вопросам, с просьбами? — начинает допрос гособвинитель.

— Не обращался — кроме того случая, который установлен следствием.

— По поводу передачи угощений делегации что можете пояснить?— интересуется прокурор.

— Бухгалтер передала продукты водителю, водитель встретился с водителем райжилкомхоза и передал все ему (два литровых ведерка квашеной капусты, четыре ведерка шашлыков из баранины и маринованные огурцы. — Прим. TUT.BY), и тот уехал. Это то, что установило следствие, и это вся информация, которой я владею.

Также руководитель Комбината «Восток» пояснил, что делегации в хозяйство приезжали очень часто, и это нормальная практика — кормить гостей. Сметы в исполкоме на это нет, а потому часто эту функцию берут на себя предприятия района.

— А вы помните, что это была за делегация? — спрашивает гособвинитель.

— Не помню. Из материалов дела знаю, что украинская. Делегаций в течение года много — и с председателем райисполкома, и с руководителями областных структур едут. Всех встречаем.

В следующем эпизоде директор «Востока» вызвался помочь Ситнице в приобретении шин для его недавно купленного Mitsubishi Pajero Такие же предприятие заказывало для своего корпоративного внедорожника. Поэтому, говорит Корж, и решили помочь — мол, не подойдет председателю райисполкома, заберем себе, все равно понадобятся.

— Александр Михайлович обратился ко мне в конце 2017 года по поводу приобретения шин. Я не знал, для чего ему они. Мы купили их с обычного расчетного счета и отвезли на станцию ТО. Тут не было никакой цели решить какой-то «вопросик». Я знал, что в любом случае все будет хорошо: либо колеса вернутся, либо деньги.

— А почему у вас была такая уверенность? — спрашивает прокурор.

— Потому что не было ни одного момента, чтобы вопрос не решался. Не было таких моментов за все время, чтобы Александр Михайлович что-то брал и не возвращал потом. И я даже сомневаться в этом не мог.

— Вот он к вам обратился с просьбой помочь приобрести для него шины, а вы ему что ответили? — это уже судья.

— Да [помогу].

— То есть вы не уточняли зачем? Это получается, что к вам любой человек так может обратиться?

— Не любой. Ко мне обратился мой руководитель, который попросил помочь в решении вопроса. Зная, что он никогда не злоупотреблял доверием, что это для решения какого-то важного вопроса... Все, для меня этого достаточно!

Шины, говорит Корж, Ситнице так и не понадобились. Но вернуть он их до своего задержания не успел.

— Было ли предприятие из-за приобретения этих шин поставлено в тяжелое материальное положение? — спрашивает у потерпевшего адвокат обвиняемого.

— Нет. И Александр Михайлович знает, что если бы что-то наносило хоть малейший вред предприятию, то я бы как руководитель на это не пошел.

Следующий эпизод связан с ремонтом автомобиля предприятия «Восток», который попал в ДТП. По версии следствия, Ситница лоббировал при этом интересы своего приятеля — владельца СТО Шумихина.

— Машину разбили на Барыкина, прямо напротив станции техобслуживания Шумихина, ну и завезли ее туда. И она там стала на какое-то время.

Дальше, как следует из материалов дела, руководитель «Востока» встречался с Ситницей и Шумихиным на заправке.

— Тогда я только и узнал, что машина находится на станции у него. До этого я вообще не знал, где она. Шумихин сказал, что она у него уже давно и надо принимать решение по ней. Он сказал — либо забирайте, либо ремонтируйте.

Позже Шумихин озвучил стоимость ремонта — более 4 тысяч рублей. Коржа сумма возмутила, и он, чтобы убедиться в ее адекватности, направил механика своего предприятия на станцию техобслуживания .

— Механик доложил, что цена за услуги оправданна. Да и сам виновник (энергетик хозяйства) сказал, что он готов ремонтировать по этой цене. Его ж никто не заставлял, мог завезти машину и на другую станцию, — говорит Корж.

— А для чего вдруг Ситнице надо было вас собирать на заправке, чтобы вы порешали вопрос по автомобилю? — задает вопрос судья.

— Александр Михайлович имел такую неосторожность в своей практике на все просьбы, и это касалось всех людей, оперативно реагировать. Он выходил на руководителей хозяйств и пытался как-то решить вопрос. Это касалось любого человека, который к нему обращался. Поэтому для меня эта встреча не явилась чем-то из ряда выходящим.

Суд отметил некоторые расхождения с показаниями потерпевшего и протоколом допроса, который оформлял весной следователь.

— Во время следствия у нас было две разные задачи: у следователя — красивее все изложить, а у меня — правдивее, — объяснил расхождения бывший руководитель Комбината «Восток».

Он так же, как и его коллега Лабушев, не считает себя потерпевшим от действий экс-председателя района. А третий потерпевший — директор КСУП «Урицкое» Андрей Саханков и вовсе говорит, что один из эпизодов, который вменяется в вину Ситнице, не только не ухудшил положение дел его предприятия, а даже наоборот. Речь идет о выделении Ситницей своему другу и бизнесмену Ковалеву участка земли в Гомельском районе под создание производства для переработки отходов и вторсырья. По версии следствия, фирме Ковалева по распоряжению чиновника якобы незаконно были предоставлены в аренду 14 гектаров земель КСУП «Урицкое».

У потерпевшего Саханкова другая версия:

— Нам досталась от предприятия «Сож» земля. Там был лес с руинами от старой зверофермы. Губернатор постоянно просил навести порядок, прокуратура и другие контролирующие органы слали предписания. Земли были наши, следовательно, и разбираться с ними нужно было нам. А потом обратился Ковалев: мол, не будете против, если мы у вас эти земли заберем под реализацию проекта? Я сказал, что не буду против. И откровенно был очень рад, потому что снимал с себя большую головную боль и финансовую нагрузку с предприятия.

— Предприятие имело интерес к данной земле, на которой расположена звероферма? — спрашивает гособвинитель.

— Нет. Предприятие имело интерес от нее избавиться.

В суде объявлен перерыв. Следующее заседание — 18 декабря.





Напомним, в середине апреля председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница неожиданно для всех исчез. Никто из коллег и подчиненных главы района так и не смог ответить, где находится чиновник, а его телефон был отключен.

Через какое-то время с официального сайта райисполкома из графы «Руководство» пропала и его фамилия. В облисполкоме прокомментировали: «Александр Ситница освобожден от занимаемой должности за прогулы».

Позже его нашли и задержали в России, далее он был помещен в СИЗО в Беларуси. Ему было предъявлено обвинение по двум самым распространенным в последнее время в чиновничьей среде статьям — «Взятка» и «Превышение служебных полномочий».