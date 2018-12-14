Видеофакт: На трассе «Гомель-Калинковичи» фура на большой скорости ехала по встречке

В паблике «Светлогорского автоканала» появилось видео, на котором запечатлен момент, когда фура на большой скорости двигается по встречной полосе.

Подпись под видео гласит, что дело происходит на трассе «Гомель-Калинковичи». На видео хорошо видно, что большегруз зажег аварийку, а значит, что водитель понимает, что что-то идет не так.

В комментариях делятся, что такая фура была на трассе не одна. Другие пользователи предполагают, что фуру на встречку вынесло, а потом водитель искал удобное место для того, чтобы вернуться в свою полосу.