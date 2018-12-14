Погода в Гомеле на выходные: легкий мороз и снег

В эти выходные температура воздуха не поднимется выше −3°С.

  • 14 декабря 2018, 12:10
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В эти выходные температура воздуха не поднимется выше −3°С.

В субботу в Гомеле, по прогнозам синоптиков, ожидается от −3°С до −6°С мороза. Ожидается небольшой снег. Северо-Восточный ветер сделает так, что ощущаться будет на несколько градусов холоднее.

В воскресенье ожидается до −8°С. Прогнозируется небольшой снег.




gomel.today
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Места: Гомель (24282)

Метки: Погода (1946), Главное (6595)

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