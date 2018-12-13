«За два года можно хоть раз поднять цену». Гомельские маршрутчики отвечают на петицию горожан с просьбой вернуть стоимость в 1 рубль — видеорепортаж «СН»
- 13 декабря 2018, 21:13
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