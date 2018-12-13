«За два года можно хоть раз поднять цену». Гомельские маршрутчики отвечают на петицию горожан с просьбой вернуть стоимость в 1 рубль — видеорепортаж «СН»

  • 13 декабря 2018, 21:13
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С недавних пор стоимость проезда в гомельских маршрутках составляет 1 р. 20 к.. В ответ на такой ход горожане создали петицию с просьбой к Горисполкому вернуть стоимость в 1 рубль.

Аналогичная петиция появилась и в Могилёве. 

Что думают об этом сами перевозчики, и какие цены в других городах страны — в сюжете «СН».




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Гомель (24279)

Метки: Общество (32549), Главное (6594)

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