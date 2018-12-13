Учим стихи и готовимся получать подарки. В Гомеле презентовали резиденцию Деда Мороза

  • 13 декабря 2018, 20:16
  • 570
  • 0


На центральной площади Гомеля презентовали резиденцию Деда Мороза и Снегурочки. Ни холод, ни мокрый снег не напугали гомельчан, которые выстраивались в длинную очередь, чтобы сфотографироваться с главными символами Нового Года. Кроме стихов и подарков, дети водили хоровод и играли возле единственной в Беларуси пиксельной елки.

Для тех, кто не успел сегодня сделать селфи и поздороваться с Дедушкой Морозом, с 25 декабря и до 7 января резиденция будет работать каждый день.


































Наталья Ошека, фото автора, gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24278)

Метки: Общество (32548), Главное (6593)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров