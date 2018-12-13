Учим стихи и готовимся получать подарки. В Гомеле презентовали резиденцию Деда Мороза
- 13 декабря 2018, 20:16
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Наталья Ошека, фото автора, gomel.today
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