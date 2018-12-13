Учим стихи и готовимся получать подарки. В Гомеле презентовали резиденцию Деда Мороза

На центральной площади Гомеля презентовали резиденцию Деда Мороза и Снегурочки. Ни холод, ни мокрый снег не напугали гомельчан, которые выстраивались в длинную очередь, чтобы сфотографироваться с главными символами Нового Года. Кроме стихов и подарков, дети водили хоровод и играли возле единственной в Беларуси пиксельной елки.

Для тех, кто не успел сегодня сделать селфи и поздороваться с Дедушкой Морозом, с 25 декабря и до 7 января резиденция будет работать каждый день.























































































































