Современные технологии покоряют Гомель

Современные технологии так стремительно развиваются и становятся частью повседневной жизни человека, что порой уследить за всеми тенденциями бывает крайне сложно и очень полезные инновации остаются без внимания в бесконечном потоке информации, который ежедневно охватывает внимание каждого интернет пользователя.

Сегодня мы познакомим вас с очень интересным проектом, который запущен в Гомеле относительно недавно, но уже успел привлечь внимание достаточно большого количества интернет пользователей из города Гомеля.

В октябре 2018 года в Play Market появилось очень интересное приложение, которое по некоторым оценкам способно сократить время на совершение заказа еды в 5 раз, по сравнению с традиционным способом заказа — звонком в кафе или ресторан по телефону. Учитывая тот факт, что услуга доставки еды в наше время обретает всё большую популярность, а её стоимость становится всё более доступной для каждого белоруса (например цена на пиццу 450 гр. с бесплатной доставкой по Гомелю начинается от 10 руб. — прим.ред.) , появление данного удобного приложения оказалось весьма кстати.

Какие же плюсы можно отметить при совершении заказа через приложение?

1. Экономия времени. Вам не нужно никуда звонить и тратить время на то, чтобы озвучить оператору желаемые блюда и свои контактные данные

2. В приложении доступен заказ более чем из 20-ти кафе и ресторанов Гомеля, что позволяет сравнивать цены, время доставки и выбирать из более чем 1500 блюд.

3. Вы никогда не столкнётесь с ситуацией, когда в заведение невозможно дозвониться из-за большого потока клиентов. Ваш заказ всегда дойдёт до оператора.

Что же представляет из себя приложение для заказа еды?

Сейчас расскажем и покажем.

Для того чтобы установить приложение на свой смартфон на платформе android, вам нужно пройти по ссылке в Play Market и нажать кнопку «Установить»





Открыв приложение, первое что вы увидите — предложение выбрать категорию блюд





Далее перед вами появится список компаний, которые осуществляют доставку выбранной вами категории блюд





После выбора понравившейся вам компании, вы попадаете на главную страницу этой компании, где можете ознакомится с основной информацией (сумма минимального заказа, возможные варианты оплаты, условия доставки и режим работы заведения) а так же осуществить переход в основное меню компании)





Попав в основное меню, вы можете ознакомиться с ценами на блюда, а при нажатии на само блюдо получить основную информацию о составе и весе. Понравившиеся блюда можно отправить в корзину нажатием на кнопку «В корзину»





После того как вы сформировали свою корзину товаров, следующим этапом переходим в неё нажатием на значок «корзина» в правом верхнем углу и сверяем информацию о товарах. Здесь же можно откорректировать количество каждого товара, либо удалить какой-то из товаров





После сверки информации переходим непосредственно к оформлению заказа нажав внизу экрана «перейти к оформлению». Мы попадаем в форму для ввода информации и клиенте





Последним шагом нажимаем «Отправить заказ»

Готово! В течении 10 минут вам перезванивает оператор, подтверждает заказ и озвучивает время ожидания доставки.

Приятного пользования!