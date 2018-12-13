Какие кинопремьеры ждут гомельчан с 13 декабря

Предновогоднее настроение вовсю поглощает всех и вся — праздник на носу, а, следовательно, начинается период суеты и хлопот, сезон наград и подведения итогов уже готовит свои списки лидеров и номинантов, когда как в кинотеатрах, несмотря на погоду за окном, наступает настоящая жара.

Известно, что первый месяц зимы знаковый для киноиндустрии — это пик крупнобюджетных блокбастеров, потрясающих анимационных лент и комедий различного рода. Разобраться во всём многообразии новинок гомельского киновидеопроката мы предлагаем с помощью традиционной афиши.

Аквамен

Жанр: супергеройский блокбастер





Неугомонный малазиец Джеймс Ван, знакомый зрителю по работе над киновселенными «Пила» и «Астрал», последний год, кажется, работает без отпусков не покладая рук. Посудите сами, совсем недавно на больших экранах мы смотрели «Астрал 4» и «Проклятие монахини», где Ван выступал в качестве продюсера, а уже в ближайшую неделю кинопроката уже в качестве режиссёра он выпускает один из центральных крупнокалиберных блокбастеров декабря — «Аквамена», фантастическую супергеройскую ленту, основанную на комиксах «DC Comics» об одном из членов «Лиги Справедливости Америки».

В центре сюжета «Аквамена» окажется Артур Карри, сын работника маяка Тома Карри и его жены Атланны. Ещё подростком Артур был неординарным мальчиком, обладающим удивительной скоростью и недюжинной силой, а также способностью общаться с морскими обитателями и спокойно дышать под водой. Находясь на пороге смерти Атланна раскрывает своему сыну секрет его невиданных умений — на самом деле она является королевой легендарной Атлантиды, изгнанной из родных краёв. Спустя много лет Артур живёт обычный жизнью до того дня, когда в его жизни возникает огневолосовая Мера, вместе с которой герой отправится в путешествие на поиски трезубца, оружия, способного одолеть ужасного владыку Орма, для того, чтобы стать истинным правителем семи морей.

Основанный на одноименной серии комиксов образца 2011-2013-х годов писателя и сценариста Джеффа Джонса, «Аквамен» является зрелищным и ураганным блокбастером, в котором Джеймс Ван обещает угодить вкусам всех любителей супергеройского кино. Образ главного героя впервые примерит на себя Джейсон Момоа, который уже появлялся в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», а среди актёрского состава замечены такие звёзды как Эмбер Хёрд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо.

Смотрите в кинотеатрах с 13-го декабря

Человек-паук: Через вселенные

Жанр: мультипликационные фантастические приключения





«Человек-паук: Через вселенные» — главный сюрприз предстоящих недель гомельского киновидеопроката. Потрясающе анимированная полнометражная лента компании Sony Pictures Animation, основанная на вселенной Spider-Verse, которую мы сможем увидеть на большом экране, представит зрителям не одну, и даже не две, а сразу шесть версий Человека-паука!

Все знают историю Питера Паркера — о его многочисленных спасениях Нью-Йорка от различных монстрах и злодеев, влюбленностей и так всё по новой. А теперь представьте себе идею мультивселенной, согласно которой наше измерение не является единственным местом жизни, и где-то там найдётся другой Человек-паук. Каким он будет и как будет выглядеть? Так однажды подросток Майлз Моралес, являясь паутинным героем в своём мире, считал себя единственным в своём роде до момента встречи с Питером Паркером, Человеком-пауком из другой вселенной. Понимая, что оба персонажа являются частью чего-то большего, пытаются остановить ужаснейший эксперимент Уилсона Фиска, из-за которого миры начинают размываться, грозять уничтожить весь город. Для того, чтобы остановить злодея, герои объединятся с другими своими товарищами, также обладающими паучьими суперспособностями, среди которых, на минуточку, найдется нуарный Паук и даже свин-паук, антропоморфный хряк с невероятными способностями!

Буйство фантазии, многочисленные отсылки к работом Сэма Рэйми, умопомрачительная рисовка в комикс-стилистике, классический марвеловский юмор и даже нотки знакомой музыкальной темы знаменитого мультсериала середины 90-х — вот тот гремучий коктейль, который придётся по вкусу всем любителям Человека-паука. За разработку мультфильма отвечает дуэт Фила Лорда и Кристофера Миллера, знакомых зрителю по проектам «Мачо и ботан» и «Лего. Фильм». Среди актёров озвучания замеченав Шамеик Мур, Джейк Джонсон, Лив Шрайбер и Николас Кейдж.

Смотрите в кинотеатрах с 13-го декабря

Эллиот

Жанр: новогодняя анимационная лента





Канадская полнометражная анимационная лента «Эллиот» — добрая и доступная каждому семейная история, которой гомельский киновидеопрокат начинает готовить зрителя к наступающим новогодним праздникам и надвигающейся праздничной атмосфере декабрьских вечеров.

Главный герой мультфильма, Эллиот, самый маленький олень Санты, всю свою жизнь желает попасть в оленью упряжку своего хозяина Санта-Клауса. Самое огромная мечта Эллиота — нести детям радость и развозить многочисленные рождественские и новогодние подарки для детей. Буквально за несколько дней до наступления праздничного сезона главный герой узнаёт, что один из оленей Санты уходит на покой, и теперь остаётся всего лишь 3 дня для того, чтобы доказать окружающим, что он достоин стать одним из лучших! Однако для исполнения главной мечты своей жизни Эллиоту придётся пройти крайне сложный отбор и целую серию выпавших на него испытаний для того, чтобы обойти соперников в холодных условиях Северного полюса.

Свой голос центральному персонажу мультфильма, оленю-подростку Эллиоту, подарил актёр Джош Хатчерсон, известного массовому зрителю своей ролью Пита Мелларка в фантастическом франчайзе «Голодные игры». За создание анимационной полнометражки отвечал режиссёрский дуэт Дженнифер Весткотт и Пола Гриффина; первая уже успела поработать над комедией «Запертые в гараже», когда как для второго «Эллиот» станет дебютом большом кино.

Смотрите в кинотеатрах с 13-го декабря

Гринч

Жанр: полнометражный рождественский мультфильм





Наступающую праздничную атмосферу новогодних праздников для родителей и их чад вызвались создать «волшебники» из анимационных студий Illumination Entertainment и Universal Pictures, чья совместная полнометражная мультипликационная семейная лента «Гринч» выходит на большие экраны в самое удачное время, последнюю декабрьскую неделю. В центре истории мультфильма окажется ворчун Гринч, циничный грим-грубиян, к тому же интроверт, живущий в своей темной и уединенной пещере в далеко от шума ближайшего маленького городка. Больше всего главный персонаж ценит тишину и покой, которые местные жители начинают рушить подготовкой к центральному и самому масштабному празднику — празднованию Нового Года. Постоянные крики, шум и новогодняя суета все отчетливее доносится до Гринча, который больше не намерен терпеть громкое веселье своих соседей и, прихватив с собой своего пса Макса, решает испортить всем праздник. Выход остаётся только один — похитить Новый Год!

Приключенческий «Гринч» уже вторая экранизация произведения американского подросткового писателя и мультипликатора Доктора Сьюза и студии Illumination Entertainment, которые ранее уже вместе работали над мультфильмом «Лоракс». Свой голос главному герою анимационной ленты подарил небезызвестный Бенедикт Камбербэтч, а сам мультфильм уже успел попасть в лонг-лист Оскара 2019-го года.

Смотрите в кинотеатрах с 20-го декабря

Бамблби

Жанр: фантастический боевик





«Бамблби», первый спин-офф к популярной серии блокбастер-франшизе «Трансформеры», является заключительным крупнобюджетным проектом уходящего года. События фильма, которые будут разворачиваться до событий оригинальной серии кинолент, также, по словам авторов, станут и побочным ответвлением зарождающейся франшизы.

События картины начнут своё развитие в 1987-м году, когда скрывающийся от преследования Бамблби, знакомый каждому зрителю автобот, находит укрытие в недрах одной из калифорнийских свалок, принимая вид Фольксвагена Жука. В ближайшем к месту событий небольшом городке обитает Чарли, 17-летняя девушка, находящаяся в поисках своего жизненного призвания. Именно ей в один из дней суждено натолкнуться на искореженного и разгромленного Бамббли, которого она приводит в чувство и понимает, что перед ней оказался не простой желтый автомобиль со свалки. Похожего на маленького щенка трансформера начинают охоту правительственная армия и отряд охотников-десептиконов, а двум главным героям предстоит полное опасностей и ураганного экшена приключение.

«Бамблби» станет первым фильмов во франшизе «Трансформеры», режиссёром которого стал не Майкл Бэй. Последний здесь выступает в качестве генерального продюсера, когда как съемочным процессом картины руководил Трэвис Найт, ранее отметившийся крайне приятным мультипликационным фильмом «Кубо. Легенда о самурае». Раскрыть знакомых, полюбившихся зрителей персонажей, с новой стороны попытается актерский состав в лице Хейли Стайнфелд, Джастина Теру, Дилана О’Брайен и Джона Сина.

Смотрите в кинотеатрах с 20-го декабря

Ёлки Последние

Жанр: российская комедия





Традиционная новогодняя российская оливье-комедия «Ёлки» в этом году не случайно носит подзаголовок «Последние». Проект, созданный Тимуром Бекмамбетовым в 2010-м году, прощается со зрителями и обещает стать самым доброй и волшебной частью серии. Заключительная часть праздничного киноальманаха включит в себя пять историй, так или иначе связанных с массовыми гуляниями и празднованиями Нового Года. Новелла «Сосны» представляет собой историю миллениала, который помогает своему брутальному отчиму по имени «дядя Юра» сделать предложение даме сердца. В «братья» знакомые зрителю неразлучные Боря и Женя будут висеть на волоске от расставания из-за того, что второй собирается уехать из столицы в родной Якутск. «Ресторан быстрого знакомства» представляет собой короткую историю сноубордиста и лыжника, пытающиеся выяснить кто из двоих круче другого. Киноновелла «Вокзал на троих» — это история наивной воронежской девушки, пытающийся покорить сердце столичного актёра Комаровского, а сюжет «Вредного дедушки» развернется вокруг одинокого и ворчливого деда, оказать помощь которому вызвалась Снегурочка.

В заключительной седьмой части киноальманаха «Ёлки последние» зритель вновь увидит множество российских регионов и местных традиций, связанных с празднованием новогодних праздников. В главных ролях выступят популярные актёры и телеведущие Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева и другие.

Смотрите в кинотеатрах с 23-го декабря

Что посмотреть дома?

Приближающиеся празднования Нового Года традиционно связаны с многочисленными праздничными хлопотами, украшению городских улочек лентами разноцветных гирлянд и, конечно, пришествию новогоднего репертуара в кинотеатры. Иногда в последние декабрьские недели совершенно не хватает времени, чтобы собраться компанией и получить долгожданный положительный заряд праздничной атмосферы благодаря одной из премьер кинопроката на большом экране, заменяя его традиционными лентами, которые мы смотрим накануне зимних гуляний. Для кого-то это проверенная временем классическая сборка из «Иронии судьбы или С лёгким паром» и «Карнавальной ночи», когда другие предпочитают в последние дни уходящего года пересмотреть «Один дома» или «Крепкий Орешек».





Традиционно в рубрике «Что посмотреть дома» мы рекомендуем три фильма, объединённых одной тематикой, которой, в этот раз, предсказуемо станет приближающийся зимний праздник. «Каждый год 31-го декабря мы с друзьями ходим в баню» — эта фраза ежегодно продолжает звучать с телеэкранов наших телевизоров, и мы, то ли по привычке, то ли в порыве ностальгии, продолжаем в очередной раз смотреть и цитировать одни и те же фильмы. Само собой, подобная традиция существует не только в у нас — в других странах также есть свои нетленные киноленты, ставшие частью новогодней семейной кинопрограммы.

Рождественские каникулы

(Vacanze di Natale, 1983. Режиссёр: Карло Ванцина)





В то время, пока в наших широтах на телевизионных экранах под новый год мы наблюдаем за приключениями Шурика в «Операции Ы», в Италии сложилась собственная традиция праздничных кинолент, для которого даже придумали собственный неологизм Cine-panettone. Так называют комедии, выход которых назначен на конец декабря, а само слово состоит из двух частей, где «cinema» — это кино, а «panettone» — название местного традиционного рождественского пирога. Так в Италии, например, огромной популярностью пользуются комедии с участием в главных ролях актёров Массимо Болди и Кристана Де Сика, а сюжет таких фильмов отличается частыми повторениями и непрекращающимися шуточками, порой с щепоткой вульгарности.

Так одной из самых популярных Cine-panettone считается уже укоренившаяся в культуре комедия Карло Ванцина «Рождественские каникулы», действие которого разворачивается в Кортина д-Ампеццо, одном из популярных горнолыжных курортов Северной Италии. Это место является точкой сбора знаменитых итальянских семей из Рима и Милана, которое станет центральной локацией, которое начнёт наполняться многочисленными шуточками и абсурдными ситуациями. На сегодняшний день франшиза «Рожденственских каникул» уже насчитывает практически два десятка картин, которые имеют настолько феноменальный успех, что в 2009-м году местный кинопрокат даже сдвинул дату выхода «Аватара» Джеймса Кэмерона ради очередной части.

Реальная любовь

(Love Actually, 2003. Режиссер: Ричард Кёртис)





Пока в Италии смотрят очередную часть лёгкого комедийного сериала «Рождественские каникулы», жители Соединённого Королевства имеют собственного новогоднего лидера — одну из самых знаменитых и романтичных лент XX века «Реальная любовь». Признанный мировым сообществом киноальманах имеет настолько феноменальный и укоренившийся успех, что в 2004-м году, когда интернет-кинотеатры ещё только находились на начальном этапе своего существования, картина Ричарда Кёртиса стала самым популярным фильмом британского DVD-проката.

«Реальная любовь» — романтический сборник из девяти киноновелл, события которого стартуют за пять недель до наступления Рождества. Суматошные и искренние истории, которые, казалось бы, происходят в разных уголках страны с абсолютно случайными людьми, удивительным образом переплетаются между собой и достигают своего апогея в точности с наступлением самого знаменитого зимнего праздника. Волшебство и искренность сценария воплотил на экране поистине впечатляющий актёрский состав, состоящий из умопомрачительного количество звёзд британского кинематографа — от Хью Гранта, Лиама Нисона и Эммы Томпсон до Колина Фёрта, Алана Рикмана и Киры Найтли.

Рождество в буше

(Bush Christmas, 1983. Режиссёр: Генри Сафран)





Как известно, у Австралийцев всё устроено не как у обычных людей. Так и местные рождественские традиции коренным образом отличаются от оных в странах Северного Полушария, ещё бы, когда за окном снега нет, елки в семьях не украшают, а температура находится на отметке около +25 градусов, то и сидеть у камина или готовить новогодний глинтвейн желания не возникает. Вместо этого в сезон декабрьских праздников жители страны идут на пляжи, устраивают званые обеды (а не ужины как у всех) и украшают кусты, активно растущие в этот временной период. Последний имеет собственное незамысловатое название Bush Christmas, состоящее из двух частей: bush — куст, и Christmas — рождество. Такое же имя носит и популярная австралийская кинолента, которая, к тому же, стала дебютом на большом экране будущей звезды голливуда Николь Кидман.

Драматическая картина режиссёра Генри Сафрана является ремейком одноименного фильма 1947-го года, основанного на романе Ральфа Смарта и Мэри Кэткарт Борер, съемки которой преимущественно проходили на Плато Ламингтон, штат Квинсленд. «Рождество в буше» рассказывает историю еле сводящей концы с концами семье бедняков, живущей в далекой глубинке вдали от шума цивилизации. Единственной надеждой на выход из трудного положения связаны с «Принцем», чемпионом скачек, который был вероломно украден накануне новогодней гонки. Теперь детям придётся отыскать воришек посреди ландшафтов жгучей пустыни Голубых гор при непосредственной помощи местных аборигенов.