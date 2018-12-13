Гомельского блогера Филипповича арестовали на 14 суток за конфликт в магазине

Известного блогера из Гомеля Максима Филипповича суд Советского района Гомеля приговорил к 14 суткам административного ареста. Кроме того блогер должен выплатить штраф в размере 18 базовых величин — 441 рубль.

Как отмечает речицкая районная газета «Дняпровец», Филипповича наказали за инцидент, произошедший 15 октября в гомельском магазине «Провинция». Там в очереди между покупателями произошел конфликт, к которому Филиппович присоединился, поссорившись еще и с охранником.

Затем блогер включил камеру и долго шел вслед за одним из участников конфликта, записывая его на видео.

На следующий день на него подали в милицию два заявления. За преследование гражданина Филипповича наказали штрафом, а за перепалку с охранником — арестом на 14 суток.

Кроме того, милиция проводит проверку по факту конфликта Филипповича с сотрудником МЧС на пожаре.

Блогер Филиппович стал известен после того, как в 2017 году, получив «письмо счастья» (предписание из налоговой инспекции об оплате налога на тунеядство), начал активно освещать в своем блоге проблемы, связанные с введением в стране сбора с «тунеядцев». Некоторые видео блогера на эту тему собрали около 500 тысяч просмотров.