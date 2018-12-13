Подборка фильмов к Рождеству и Новому году

Если вы хотите отлично провести канун Рождества и Нового года, предлагаем подборку подходящих фильмов, которые обязательно поднимут настроение и оставят положительные эмоции. Материал подготовлен при помощи онлайн кинотеатра ivi.ru.

Мой друг Дед Мороз

Главный герой – Санта Клаус или же просто мошенник, использующий образ Санты. В канун Рождества у него одна цель – проникнуть в дом и заполучить ценные вещи. Все идет хорошо, ограбления проходят гладко до момента, пока он не проникает в очередной дом, где живет Антуан. Это маленький мальчик, который верит в Санту и чудеса. Он просит рождественского волшебника исполнить его желание, и Санта решает взять Антуана с собой на грабежи. Для малыша это станет незабываемым приключением и самым лучшим подарком. Трейлер к фильму доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/154999/trailers.

Новогодний отрыв

Все действия фильма разворачиваются в поезде. Последний рейс до Мадрида. Все было хорошо и спокойно, до того момента, пока не умирает один из пассажиров. Начинается паника, которая разрастается вместе с аварийной остановкой в непонятной местности, где нет людей. Похоже, встречать Новый год придется в поезде, а не дома. Без паники, вражеских взглядов, недоверия и мелких ссор в канун этого Нового года пассажирам поезда не обойтись.

Один дома

В семье Кевин, восьмилетний мальчик, не самый главный, ведь, по его мнению, вся большая семья его не любит. После очередного скандала, Кевина отправляют спать на чердак, а утром ему предстоит с родней полет во Францию, где планируется встреча Рождества. Семья проспала, собиралась в спешке, что привело к тому, что Кевина никто не разбудил, а значит, он один остался дома. Рождество – отлично время для краж, поэтому маленькому герою предстоит защищать свой дом от грабителей, и он приложит все усилия, чтобы защитить свой дом. Он подготовит самые невероятные уловки и сдаст грабителей полиции.

Один дома 2

На этот раз Кевина не забудут дома, как на прошлое Рождество, но вместо Флориды, где окажется его семья, мальчик на этот раз один проведет каникулы в Нью-Йорке. Кевин отлично проведет время: проведет выходные в шикарном отеле, заведет новые знакомства. И как раз там окажутся те грабители, от которых он защищал свой дом. В этот раз они захотят ограбить детский магазин, и Кевину предстоит помешать планам грабителей.