Под Гомелем столкнулись несколько фур и легковушка, есть пострадавшие — фото, видео

  • 13 декабря 2018, 12:31
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Сегодня утром на автодороге Гомель — Речица произошла серьезная авария: столкнулись примерно пять фур и легковушка.

Информация об аварии появилась в сообществе «Речица Автопомощь». По словам очевидцев, в «7.30 фура уже стояла».


По предварительным данным, в результате ДТП пострадала женщина. Она госпитализирована в районную больницу.

Подробности аварии выясняются.

Напомним, вчера МЧС рекомендовало воздержаться от поездок на автомобиле. Всему виной — метель.




gomel.today
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Места: Гомель (24276), Речица (1399)

Метки: Авто (6133), Область (6304), Происшествия (13526)

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