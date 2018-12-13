Сладкий приз и селфи с медведем. В Гомеле презентуют сказочную резиденцию Деда Мороза

Сказочную резиденцию Деда Мороза презентуют сегодня в Гомеле на площади имени В.И.Ленина, сообщили корреспонденту БелТА в Гомельском горисполкоме.

Встреча с главными героями праздника — Дедом Морозом и Снегурочкой, а также их добрыми лесными помощниками начнется в 18.00. Каждый желающий сможет прочесть Деду Морозу новогоднее стихотворение или отгадать загадку и получить за это сладкий приз, сделать оригинальное селфи с большим белым медведем. Также в программе — развлечения и конкурсы, игры и хороводы вокруг новогодней елки.

Ежедневную работу резиденция Деда Мороза в Гомеле начнет 25 декабря. С этого дня и по 7 января с 13.00 маленькие и взрослые жители города и гости смогут пообщаться с хозяином резиденции и его друзьями. Здесь же будут работать праздничные площадки и торговые ряды с различными лакомствами.

Как сообщалось, в этом году на центральной площади Гомеля впервые зажглась пиксельная новогодняя елка. Отличительная ее особенность — иллюминация. На главной новогодней красавице города 120 гирлянд, почти 60 тыс. ультраярких пикселей диаметром 40 мм. Системой управления образуется единый экран, на котором можно демонстрировать различные световые композиции. Верхушку елки украшает Вифлеемская звезда.

Новая концепция применена в этом году и при украшении самой площади. В одну композицию выстроены пять арок с кружевным орнаментом. Появилась новая арка с качелями, которая вдохновляет на создание ярких новогодних фотографий. Стилизованный световой городок образуют 60 небольших елок. Также на площади разместились главные символы уходящего и грядущего года — собака и поросенок, уже полюбившиеся гомельчанам знаки зодиака и другие иллюминационные фигуры.