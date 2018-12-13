На гомельчанина завели уголовное дело за незаконное изготовление ножей. Он утверждает, что это его хобби

Сотрудники уголовного розыска второго отделения милиции Железнодорожного РОВД санкционировали осмотр жилища 54-летнего жителя областного центра. Имелись основания предполагать, что он занимается изготовлением ножей.

Как сообщил официальный представитель УВД облисполкома Игорь Гришкевич, 18 сентября на балконе квартиры гомельчанина было обнаружено пять ножей. Помимо уже готовых изделий, оперативники нашли заготовку ножа и металлическую пластину, из которой тот и ваял лезвия.

Мужчина не отрицал факт изготовления ножей. Мол, хобби такое: что-то мастерил для себя, что-то на подарки родственникам. Продажей не занимался. О том, что его продукция может быть признана холодным оружием, слышал, но особо внимания не придавал.

Как рассказал оперуполномоченный группы УР ГОМ-2 Железнодорожного РОВД капитан милиции Вячеслав Глинка, «кулибин» в этом ремесле достиг значительных успехов. Удобная рукоятка, кожаные чехлы для них. Было видно, что к их изготовлению он подходил нестандартно и с душой. Вот только проведенная сотрудниками УГКСЭ по Гомельской области экспертиза дала однозначный ответ. Два из пяти представленных ножей являются холодным оружием.

Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении холодного оружия.