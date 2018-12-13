«Как же без оливье на Новый год!» Что будут готовить на праздничный стол повара гомельских ресторанов?

«Сильные новости» совместно с онлайн сервисом по доставке еды mg-dostavka.by разработали серию новогодних и очень аппетитных материалов, в которых шеф-повара гомельских кафе и служб доставки расскажут, что они будут готовить на новогодний стол, а также поделятся простыми рецептами праздничных блюд. Приятного аппетита!

Мы уже рассказывали о новогоднем столе с японскими блюдами и рецептами свиных медальонов от поваров службы доставки еды Yummy. Сегодня рецептами фаршированных кальмаров и скумбрии на гриле поделится шеф-повар доставки пиццы, шаурмы и суши PIZZMAN Сергей.





«Обычно новый год я, как и многие белорусы, встречаю с семьей и родителями. Каждый год у нас готовится стандартный праздничный стол, как же без оливье! На новый год всегда хочется побаловать себя, сделать что-то особенное. Правда, 31 декабря я буду работать буквально до самого вечера, основными приготовлениями займется жена.

Дома планируем запечь курицу и сделать на гриле скумбрию. Очень вкусная рыба получается на огне, а готовить ее очень просто: нужно разморозить и почистить скумбрию, разрезать ее пополам, полить соевым соусом, выдавить на рыбу немного лимона и добавить специи с двух сторон. Двадцать минут нужно для маринада и столько же для приготовления блюда. Рецепт очень простой, но получается объедение!

Кстати, на новый год много заказывают пиццы, хотя я не представляю праздничный стол с пиццей посередине. На свой новогодний стол я, возможно, приготовлю еще несколько роллов.

В последнее время мне очень полюбились фаршированные рисом кальмары. Очень вкусно и сытно! Нужно купить кальмары, ошпарить их кипятком и почистить. Для начинки отвариваем рис и креветки, перемешиваем их с яйцом и майонезом. Далее фаршируем кальмары начинкой, смазываем майонезом и ставим в духовку на 20-30 минут на небольшой огонь. Приятного аппетита и с наступающим!»





Напоминаем, что заказать доставку пиццы, суши и шаурмы в PIZZMAN, а также в более чем 20-ти других кафе и ресторанов Гомеля можно с помощью очень удобного мобильного приложения mg-dostavka, которое можно установить на свой смартфон, нажав тут.