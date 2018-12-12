«Мы же за чертой». Должны ли «тунеядцы» платить по тарифам вчетверо больше — опрос «СН»

  • 12 декабря 2018, 21:46
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В 2019 году граждане не занятые в экономике будут платить по стопроцентному тарифу за некоторые коммунальные услуги. Об этом на днях рассказал телеканал «Беларусь 4». «Сильные новости» опросили гомельчан справедливо ли такое решение белорусских властей. Подробности в видеосюжете.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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