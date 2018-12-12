В Гомельской области белорус пытался ввезти из Украины «парабеллум» и коробку патронов

Ночью 11 декабря в пункте пропуска «Веселовка» оформление на въезд в Беларусь проходил «Рено» с белорусской регистрацией. Во время осмотра водители пограничный контроль нашел у него под одеждой завернутый в пакет пистолет «Luger P-08».









Кроме этого у 56-летнего белоруса обнаружили под одеждой составные части другого стрелкового оружия, а под капотом нашлась коробка, в которой находилось 20 патронов к пистолету.









Как сообщает «Госпогранкомитет», все предметы изъяты для проведения экспертизы. По факту проводится разбирательство.



