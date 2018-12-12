В Гомельской области белорус пытался ввезти из Украины «парабеллум» и коробку патронов

  • 12 декабря 2018, 17:34
  • 708
  • 0


Ночью 11 декабря в пункте пропуска «Веселовка» оформление на въезд в Беларусь проходил «Рено» с белорусской регистрацией. Во время осмотра водители пограничный контроль нашел у него под одеждой завернутый в пакет пистолет «Luger P-08».



Кроме этого у 56-летнего белоруса обнаружили под одеждой составные части другого стрелкового оружия, а под капотом нашлась коробка, в которой находилось 20 патронов к пистолету.



Как сообщает «Госпогранкомитет», все предметы изъяты для проведения экспертизы. По факту проводится разбирательство.





gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Метки: Криминал (11079)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров