Где в Гомеле можно покататься на коньках и лыжах

Зима постепенно, но всё-таки, вступает в свои права, поэтому сегодня мы представим жителям и гостях города места, где можно приобщиться к здоровому образу жизни: покататься на коньках и лыжах.

В Центральном районе Гомеля, прежде всего, это уже работающий Городской каток на улице Головацкого, предназначенный для массового катания. Также будут функционировать малые катки, расположенные рядом с СШ № 26, Гимназией № 56 имени А. Вишневского, СШ № 66, СШ № 21, СШ № 59, СШ № 67, СШ № 72. Главная лыжная трасса в районе находится в заречной зоне, протяжённостью 3000 метров. Здесь же планируется открыть прокат лыж.

В Советском районе также есть Универсальный ледовый каток для массового катания, расположенный на проспекте Речицкий, ещё в прошлом месяце распахнувший свои двери для посетителей. Кроме этого есть каток районного значения в микрорайоне «Энергетиков». Малые катки (хоккейные коробки) будут к услугам ребят и взрослых располагаться около СШ № 17, Гимназии № 46 имени Б. Паскаля, СШ № 22, СШ № 61, СШ № 69, КЖРЭУП «Советское». Лыжных трасс в районе несколько. Одна из них в парке «Фестивальный», вторая в районе зелёной зоны по улице Владимирова, третья — лесном массиве «Медгородка».

В Железнодорожном районе Гомеля большие катки хоккейные коробки будут залиты в Костюковке (1800 кв. м.), на стадионе «Гомсельмаш» (880 кв. м.), у СШ №№ 30, 54 и 57. Лыжные трассы позовут любителей этого вида спорта в путь в Костюковке (500 метров) и у стадиона «Гомсельмаш» (400 метров). В обоих местах планируется обеспечение желающих спортивным инвентарём. Малые катки будут работать у СШ № 25 и СШ № 53, СШ № 29 и СШ № 49, СШ № 60.

В Новобелицком районе города хоккейные коробки зальют около СШ № 41, Гомельской Ирининской гимназии, Ясли-сада — СШ № 73, СДЮШОР № 7. Лыжных трасс в районе также традиционно несколько: в лесном массиве в районе «Кристалла» (1000 метров), в зоне отдыха «Пруды» (1000 метров), в районе СДЮШОР № 6 по гребле (800 метров, улица Луговая, 3а), где будет работать прокат лыж. Цена одной пары лыж на катание в течение часа — 2 рубля 10 копеек.