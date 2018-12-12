90$ и двое суток в пути. С сегодняшнего дня из Гомеля до Казани можно доехать без пересадок

С сегодняшнего дня гомельчане смогут добраться до Казани без пересадок. Правда, на поездку уйдет более двух суток, а за билет придется выложить чуть больше 90$.

Из Гомеля в Казань поезд будет отправляться по средам в 17.16, а прибывать по пятницам в 17.53. В пути придется провести более двух суток — почти 49 часов. Стоимость билетов от рейса в рейс немного меняется, цена варьируется в районе 180-200 рублей.

Обратный поезд ходит по субботам. Первый рейс из Казани отправится 15 декабря в 7.43. На обратную дорогу придется потратить чуть больше времени — 50 часов. В понедельник в 9.42 вагон прибывает на гомельский вокзал.