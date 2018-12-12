В Гомеле милиция задержала крупную партию пиротехники

  • 12 декабря 2018, 15:23
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Основанием для задержания послужило ненадлежащее хранение пиротехнических изделий — петард, фейерверков, ракет — в количестве, превышающем 17 тысяч единиц.

Они находились в одном из павильонов торговых рядов «Старый аэродром». Оперативные сотрудники выявили их в ходе проверки.

— На хозяйку павильона составлен административный протокол, — сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.




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