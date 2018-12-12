В Гомеле милиция задержала крупную партию пиротехники

137 «От скуки спасает безлимит». Истории белорусов, которые «ничего не делают» на работе и получают до 1000 рублей Александр Кравчук работает литейщиком в одной из бобруйских компаний. Из 12-часовой смены он реально трудится «часа два», а все остальное время «просто сидит». 19-летний Павел...

1219 Кремль послал Лукашенко черную метку? В обмен на экономические субсидии Москва стала требовать нового уровня интеграции, что российской стороной всегда рассматривалось де-факто как мягкое поглощение Беларуси....

725 Как белорусам с хорошими зарплатами обеспечить себе пенсию в 1500 рублей. Советы эксперта Власти хотят в 2019 году поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране.

1449 Порошенко: господин Путин, это война Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал конфликт в Керченском проливе войной. Такое мнение он выразил в интервью Fox News....

707 В Гомельской области белорус пытался ввезти из Украины «парабеллум» и коробку патронов Ночью 11 декабря в пункте пропуска «Веселовка» оформление на въезд в Беларусь проходил «Рено» с белорусской регистрацией. Во время осмотра водители пограничный контроль н...