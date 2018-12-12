Не только дорого, но и неудобно. Гомельчане добиваются возврата старой цены за проезд в маршрутках — 1 рубль

  • 12 декабря 2018, 15:21
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Недовольные подорожанием проезда в маршрутках гомельчане создали петицию, в которой просят вернуть старые цены.

Недавно проезд в маршрутках в Гомеле подорожал на 20 копеек. Платить стало не только дороже, но и неудобнее — вместо одной монеты приходится искать две.

Авторы петиции считают повышение цены проезда экономически необоснованным и называют его «злоупотреблением владельцев транспортных компаний».

В своей петиции они просят горисполком разобраться с «вопиющим нарушением» и вернуть цену за проезд в размере 1 рубля. На данный момент под петицией подписалось уже больше 20 человек.




gomel.today
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