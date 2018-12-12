«Поссорилась с мамой. Оставила предсмертную записку». Стало известно, почему гомельская школьница выпрыгнула из окна 7-ого этажа

  • 12 декабря 2018, 15:04
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В минувшее воскресенье на Сельмаше из окна 7-ого этажа выпала школьница. Выяснилось, что это отнюдь не несчастный случай.

По словам знакомых восьмиклассницы, причиной суицида стал конфликт с матерью. Дождавшись пока мама уйдет из дома, 13-летняя девочка написала записку для родителей и подруги и попыталась осуществить свой план — выпрыгнула из окна многоэтажки.

К счастью, попытка суицида не удалась. Полученные травмы не представляют угрозы для жизни. На сегодняшний день школьница в больнице под наблюдением медиков.




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Места: Гомель (24268)

Метки: Происшествия (13522), Главное (6586)

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