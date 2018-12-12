Осторожно! МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте из-за сильного снегопада 13 декабря

Сильный мокрый снег прогнозируется ночью и утром.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на автомобиле, а без необходимости лучше и вовсе не выходить из дома. Если вы все-таки оказались на улице и вас застала стихия, то не стоит вести машину в условиях плохой видимости, останавливаться под линиями электропередач, прятаться под деревьями и вблизи рекламных щитов.

Будьте осторожны.