Осторожно! МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте из-за сильного снегопада 13 декабря

  • 12 декабря 2018, 14:52
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Сильный мокрый снег прогнозируется ночью и утром.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на автомобиле, а без необходимости лучше и вовсе не выходить из дома. Если вы все-таки оказались на улице и вас застала стихия, то не стоит вести машину в условиях плохой видимости, останавливаться под линиями электропередач, прятаться под деревьями и вблизи рекламных щитов.

Будьте осторожны.




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