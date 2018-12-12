«Главное — чеки». Как учителя одного района Гомельской области обеспечивают подписку на государственные газеты

По садах и школах одного из районов Гомельской области разослали из отдела образования «Квоты на подписку на первый квартал 2019 года». Воспитатели и учителя должны обеспечить подписку на 905 экземпляров государственных «СБ — Беларусь сегодня», «Гомельской правды», местной районки и «Спортивной панорамы».

На школу — по 25 экземпляров «Гомельской правды», по 45 — районки

Под «квотами» стоит подпись руководителя отдела образования райисполкома. Данные о «выполнении плана» нужно подать до 20 декабря.

Сотрудники одной из школ райцентра получили квоты на 22 подписки на «СБ — Беларусь сегодня», 25 экземпляров «Гомельской правды», 45 — местной районки. Также за ними «закреплены» обязанность подписаться на три «Спортивные панорамы» (газета Министерства спорта и туризма).

В небольшой деревне района коллектив школы (около 24 человек) обязан подписаться на 15 экземпляров «СБ — Беларусь сегодня», столько же — «Гомельской правды» и 26 районок.

На детские сады в районном центре отдел образования «раскинул» по 8-10 экземпляров «СБ — Беларусь сегодня», 7-10 — «Гомельской правды» и 16-21 — районки.

Также в отчете учителя должны отметить, сколько выписали «Учительских газет» и «Юных спасателей».

... И 24 экземпляры «Спортивной панорамы»

Подсчеты показали, что только учреждения образования небольшого района Гомельской области обеспечат подписку на 234 экземпляра «СБ — Беларусь сегодня», 238 — «Гомельской правды», 409 — местной районки. Найдет своих читателей и «Спортивная панорама». В учреждениях образования района на ее подпишут 24 человека. Всего вышло 905 экземпляров. Это только один район Гомельской области — из 21. Только один отдел образования.

Неофициально известно, что, помимо учреждений образования, на государственные издания подписываются как минимум сельские советы, да и все государственные предприятия и организации.

«На школьных техничек и сторожей с мизерными зарплатами подписка также распространяется, но здесь решает директор. Если он более-менее человечный, то может и не заставить, заплатить за подписку из собственных денег. Иначе будут и технички подписываться», — говорит источник Свободы, который прислал документ с квотами на подписку.

Согласно данным на сайтах изданий, тираж «СБ — Беларусь сегодня» — 400 тысяч, «Гомельской правды» — 50 тысяч, районок — около 2 тысяч.

На первый квартал подписка на «СБ», согласно каталога почты, стоит 26 рублей и 70 копеек, на «Гомельскую правду» — 25 рублей и 5 копеек. Местное издание дешевле — около 15 рублей на три месяца.

У школьников спрашивают: «Какие газеты читают у вас дома?»

Открыто упоминают подписку на государственные издания и администрации некоторых школ Гомельской области — на своих сайтах в разделах «Идеологическая работа».

Например, на сайте Коммунаровской средней школы (Буда-Кошелевский район) в плане идеологической работы на год есть такой пункт: «Организация индивидуальной подписки на периодические издания».





Это касается «членов коллектива». Еще есть «школьная подписка на периодические издания» — за это отвечает библиотекарь. Переживает о подписке на государственные издания и Василевичская средняя школа для детей с проблемами зрения (Речицкий район). В разделе «Идеологическая работа» прописана «организация подписной кампании на периодическую печать среди членов педагогического коллектива». Отвечают за это завуч и библиотекарь.

Ручаёвская школа (Лоевский район) в плане идеологической работы обозначила «Сотрудничество с редакцией газеты „Лоевский край“ и „Учительской газетой“», а также обязалась в течение года «регулярно проводить подписную кампанию среди работников».





В Бывальковской школе (Лоевский район) в плане воспитательной работы указано проведение в ноябре информационного часа «Какие газеты читают дома». Отвечают за это классные руководители.





Подписались на работе? Помогите с подпиской и школе!

В одной из школ Светлогорска взрослые «добровольно» подписываются на государственные издания не только на работе, но и за своих детей.





Читатели Свободы прислали переписку родительской группы одной из школ Светлогорска в Viber-чате. Представители родительского комитета напоминают, что нужно сдать макулатуру.

«— Еще на класс нужно выписать газеты.

— Я выпишу. Но макулатуры у нас нет, честно. Мы газеты не выписываем.

— Главное — чеки. Может, у кого бабушки выписывают».

«Уже из этой школы тянут что только можно. То на работе заставляли выписывать газеты, теперь до детей добрались», — возмутился кто-то из родителей.

«Людям, нанятым на работу государством, полезно читать государственную прессу»

Главный редактор «СБ — Беларусь Сегодня» Дмитрий Жук не считает обязательную подписку порочной. По крайней мере, так он высказыввался в феврале 2018 года на передаче «Клуб редакторов».

«Как журналист, человек и гражданин категорически убежден, что людям, нанятым на работу государством, полезно читать государственную прессу. Тем более учителям», — заявил Жук.

Гомельский облисполком: «Это ложь»

Заместитель начальника управления образования Гомельского облисполкома Жанна Жданович опровергла информацию о том, что по школам рассылаются «Квоты на подписку на первый квартал 2019 года».

«Это ложь. Если вы знаете конкретные школы или районы, то скажите мне и мы будем разбираться. Если кто-то из руководителей школ занимается самодеятельностью, то скажите нам и мы поправим», — сказала Свободе Жданович.