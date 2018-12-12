«Елка желаний»: в Гомеле девятый год подряд волонтеры исполняют детские мечты

В одном из крупнейших торговых центрах города волонтеры установили праздничную ель. Вместо игрушек на ней письма от детей-инвалидов и сирот к Деду Морозу.

По условиям акции стать сказочным волшебником для детей может любой желающий. Достаточно выбрать одно из писем, приобрести то, о чем просит ребенок, и передать ему подарок через администрацию торгового центра. Сейчас на елке уже около 200 писем. Часть из них прохожие разобрали в первый же день акции.

Присоединиться к благотворительному марафону можно до 10 января. Собранные вещи отправят воспитанникам трех учреждений региона.

Вера Лагута, участница благотворительной акции: «В первый раз вижу такую елочку, потому что живу не в Гомеле. Приехала из деревни, шла мимо, решила подойти к елочке и кого-то порадовать перед Новым годом. Я думаю, людей у нас немало с добрыми сердцами, помышлениями. Лишь бы знали, куда обратиться».

Елена Морозова, председатель профкома студентов Гомельского государственного медуниверситета: «Я вам хочу сказать, гордость, конечно же, есть — это улыбки наших детей, которых, к сожалению, не могут поздравить с Новым годом их родители. Поэтому чудеса для них творим мы. Поэтому есть гордость и какое-то душевное равновесие, наверное, что хоть чем-то мы можем помочь этим детям».

В эти дни такие же акции проходят во многих городах Беларуси. Примечательно, что пионером в ее проведении стал именно Гомель 9 лет назад. За эти годы свои подарки к Новому году получили тысячи детей по всей области.