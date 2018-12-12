В Гомеле восьмиклассница выпала с седьмого этажа — и выжила

Инцидент произошел 9 декабря. 13-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа дома по улице Ефремова в микрорайоне «Гомсельмаш».

Как рассказали «Сильным новостям» очевидцы, ее, живую, увезла скорая. На данный момент неизвестно, был ли это несчастный случай или попытка суицида.

Однако редакции удалось выяснить, что по состоянию на вчерашний день девочка находилась в реанимации, сегодня ее перевели в обычное отделение.