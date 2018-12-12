В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю ёлку — фото, видео
- 12 декабря 2018, 09:32
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Наталья Ошека, фото автора, gomel.today
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