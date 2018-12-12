В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю ёлку — фото, видео

  • 12 декабря 2018, 09:32
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Главную елку зажгли на центральной площади Гомеля. Новогоднее дерево высотой в 32 метра украсила первая в стане пиксельная гирлянда, которая состоит из 120 тысяч ультраярких пикселей диаметром 40 сантиментов.

Новая пиксельная концепция позволяет проецировать на елку не только изображения, но анимированные видеоролики.




























Наталья Ошека, фото автора, gomel.today
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