Липовые доллары и рубли: за один день на Гомельщине выявлено два факта фальшивомонетничества

Фальшивые деньги были изъяты 10 декабря в Гомеле и Калинковичах, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов.

Подделкой оказалась купюра номиналам в 5 тысяч российских рублей (по курсу примерно 160 белорусских рублей). Фальшивку обнаружил кассир одного из обменных пунктов в Гомеле. Сумму на обмен принес местный житель. По словам мужчины, деньги получил за сезонные работы в России.

100-долларовая купюра с признаками подделки засветилась в обменнике в Калинковичах. Как пояснил житель райцентра, валюта была получена им от продажи квартиры на Украине. Не предполагал, что она из банкнот окажется фальшивой.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 221 «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег». Всего же с начала года на Гомельщине зарегистрировано 67 фактов фальшивомонетничества, за аналогичный период прошлого был 81 факт, уточнили в пресс-службе УВД.