Липовые доллары и рубли: за один день на Гомельщине выявлено два факта фальшивомонетничества
- 11 декабря 2018, 17:39
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Алена Епишева, Гомельская правда
Места: Гомель (24256), Калинковичи (546)
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