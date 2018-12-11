«Смотрю, чтобы ее грудь помещалась в мою ладошку!» Гомельчане рассказали, на что они обращают внимание при знакомстве с противоположным полом

Есть мнение, что для оценки потенциального партнера женщине необходимо всего двадцать секунд, а вот мужчинам времени нужно гораздо больше — сорок пять секунд. При этом занимательно, что представители сильного и слабого пола при знакомстве друг с другом обращают внимание на разные вещи. «Сильные новости» решили провести эксперимент: мы спросили у гомельчан, что для них важно в первую очередь при первом взгляде на противоположный пол.





Манера речи, красивая фигура, здоровые зубы и запах — вот такие самые популярные ответы мы получили. Однако интересен тот факт, что для мужчин важна, в первую очередь, внешняя привлекательность будущей спутницы, а для женщин — интеллект, запах и приятные впечатления от общения. Читайте в нашем материале подробности необычного эксперимента и комментарий профессионального психолога.

Женский взгляд на первое впечатление от мужчины: «Если обувь старая, грязная и дырявая, то для меня это как красный сигнал!»

Вернемся к тем самым двадцати секундам, которые нужны девушкам для сканирования потенциального спутника. Почему так мало времени? Все просто: дамы смотрят буквально на несколько вещей в образе мужчины и в большинстве случаев просто доверяют своей интуиции и ощущениям.

Итак, при первой встрече женщины смотрят совсем не в глаза и даже не на фигуру, а на... обувь! Пока мужчины пытаются преподнести себя в наиболее выгодной позиции и продумать будущую речь, девушки уже изучают его ботинки и делают пометки в своей голове. Причем совсем не обязательно иметь дорогую брендовую обувь, большинству гомельчанок будет достаточно чистых и ухоженных туфель: «Если обувь старая, грязная и дырявая, то для меня это как красный сигнал!»





Без внимания у женщин не остается и внешний вид представителей сильного пола. Приятно порадовал тот факт, что большинству белорусок не важно, насколько дорого и «багата» выглядит мужчина, главное — опрятность, чистота и ухоженность. Речь идет о причесанных волосах (к слову, наличие и состояние волосяного покрова на голове очень важный фактор при первом знакомстве), чистой одежде и умении сочетать элементы гардероба между собой. Другими словами, девушки пройдут мимо тех, у кого заношенные до дыр футболки, грязные рубашки и растянутые треники.

Кстати, вы знали, что женщины любят... носами! Огромная часть из опрошенных нами девушек сказали, что к будущему партнеру скорее не присматриваются, а принюхиваются. Даже если вы, мужчины, будете выглядеть с иголочки, но от вас будет исходить либо неприятный запах, либо слишком сильный парфюм, то покорить сердце и нюхательные рецепторы женщины вам не удастся. Если при первой встрече от вас будет веять приятным чистым запахом, подкрепленным легким дезодорантом и естественными феромонами, то победа у вас уже в кармане! И никакого перегара!

Огромное значение для женщин при знакомстве с мужчиной имеют ощущения комфорта и спокойствия и наличие той самой «одной волны» и мурашек (в том числе и внизу живота). Тут гомельчанки предпочитают полагаться на свою интуицию и впечатления, и только потом слушать и оценивать, что и как говорит их спутник: «Если человек говорит только о себе, если только допрашивает, ругает всех баб вокруг, бывших «поносит», откровенную зависть транслирует, жмотничает, говорит «женщина должна», неряшлив, «поехали ко мне» (к тебе), явные нестыковки по политическим взглядам — то ему «без шансов». Не последнюю роль играют манеры общения, воспитанность, жестикуляция и ум.





И только после всего этого в большинстве случаев женщины смотрят на его фигуру, руки, глаза, бороду, зубы, губы и... попу! Очень маленькое количество опрошенных барышень отметили, что оценивают, в первую очередь, мужскую пятую точку и торс и только потом приступают сканировать его дальше. Кстати, грязь под ногтями и неухоженную кутикулу женщины тоже не приемлют. Однако и кисти белоручки не приведут мужчин к успеху.

Кстати, многие девушки любят юморных и щедрых парней (что, впрочем, не новость), однако толщину кошелька и наличие своего бизнеса готовы оценить в первую очередь далеко не все дамы, что опровергает стереотип о том, что женщинам важны только деньги. Оценивают гомельчанки мужчин по голосу, наличию вредных привычек и... (барабанная дробь) по кольцу на безымянном пальце!





Мужской взгляд на первое впечатление от женщины: «Смотрю на то, соответствует ли размер ее груди размеру моей ладони!»

Теперь обратимся к мужской части населения. В ходе нашего эксперимента так или иначе нам удалось подтвердить мысль о том, что мужчины любят глазами. Конечно же, далеко не все выразили такое мнение, однако привлекательная внешность, упругая попа, красивая грудь и тонкая талия играют ключевую роль при покорении сердца мужчины. Кстати, не всем парням нравится большая грудь: «Смотрю на то, соответствует ли размер ее груди размеру моей ладони!»





Однако не стоит опошлять это наблюдение, поскольку белорусы оценивают внешность девушек не всегда исключительно ради секса. При первом знакомстве мужской взгляд сразу же остановится на волосах девушки и ухоженном внешнем виде. Но здесь очень важно знать меру и не пускаться во все тяжкие! Не стоит добиваться картинного образа с идеальными волосами, сложными прическами, дорогим платьем и излишней строгостью. Чистые, мягкие локоны, приветливая естественная улыбка, ухоженные кисти руки и блеск в глазах — вот, что способно свести с ума любого мужчину!

Также парни в первую очередь смотрят на лицо и в глаза девушке, они подсознательно пытаются найти в них искренность, теплоту и открытость. Никакого «боевого раскраса», огромных накладных ресниц и жуткого парфюма. Да, мужчины тоже любят нюхать спутниц, однако придают большее значение естественному образу без излишеств. К тому же, мужчина сразу подсчитает, сколько ему придется выложить на нарощенные ресницы, длинные ногти и дорогой парфюм.





Удачное знакомство с противоположным полом не пройдет без анализа грациозной осанки, женственной походки и умении, как бы это странно не звучало, быть женщиной! Вам не обязательно быть длинноногой красавицей модельной внешности, важно любить себя и уметь правильно подавать свои достоинства.

Гомельчане ценят в противоположном поле острый ум, мудрость и легкость в общении. Идеально, если девушка с легкостью может поддержать беседу на разные темы, у нее есть чувство юмора и она не сыплет своими проблемами и негативом при первом же знакомстве. Мужчины желают найти в девушках легкость и непринужденность, решать с ходу чужие проблемы и выслушивать обиды и печали они не хотят. Наоборот, их привлекают те, от кого с первого взгляда веет энергией и любовью к жизни.

Кстати, о разговорах. Мужчины обращают внимание также и на голос девушки. Барышни со слишком низким или высоким тембром отталкивают мужчин, не придутся по вкусу и те, кто матерится и выражается слишком быстро и некрасиво. Важно говорить медленно, на слегка пониженных интонациях, не употребляя слов паразитов и не болтая, как базарная баба.





Итак, почему мужчины и женщины при первом знакомстве обращают внимание на разные аспекты, объясняет психолог Анастасия Короленко:

«Для простого толкования данного феномена обратимся к первобытным животным инстинктам. Испокон веков задача женщины — это родить и проследить, чтобы потомство доросло до самообеспечения. Мужчине же нужно произвести как можно больше этого потомства. Женщина беззащитна перед окружающей средой во время вынашивания и раннего развития ребенка, и для выполнения своего предназначения ей нужна защита и обеспечение всем необходимым. Именно это она и ищет в своем спутнике и только потом оценивает внешность. Что мы и проследили в ходе эксперимента.





Мужчина изначально более защищен, и, чтобы выполнить свою роль в продолжении жизни, ему только нужно найти подходящую самку. А как можно отсеять не подходящих? При первом знакомстве только по внешним признаком здоровья и благополучия.

Однако несмотря на все природные предпосылки выбора партнера, предпочтения каждого человека индивидуальны, поэтому нельзя с точностью определить, на что в первую очередь обратит внимание тот или иной. Важно учесть и тот факт, где именно вы познакомились и при каких обстоятельствах. Рекомендую всегда быть собой, ухаживать за своим внешним видом и вести себя максимально естественно в любых ситуациях».