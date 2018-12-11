Спешите видеть! Сегодня в 18.00 зажгутся огни на главной ёлке Гомеля

11 декабря 2018 года в 18.00 на площади им. В.И.Ленина состоится долгожданное новогоднее волшебство — всеми огоньками засияет главная ёлка Гомеля.

Праздничная торговля радушно встретит взрослых и маленьких посетителей вкусными припасами и горячими напитками.

Веселые развлечения, массовые игры и хороводы вокруг красавицы-елочки, конкурсы и выступления лучших артистов города позволят зрителям окунуться в атмосферу радости и чудес, поднимут настроение и подарят множество приятных эмоций!

На сцене для ребятишек и их родителей развернется самое увлекательное сказочное представление, участие в котором примут всеми любимые сказочные герои — богатырь и его конь Юлий, Василиса Прекрасная, главный символ уходящего года — Собака и наступающего, 2019 года — Свинья.

Самые эрудированные юные зрители испытают свои силы в разгадывании новогодних загадок, а самые непоседливые и активные ребята будут приглашены для участия в танцах и хороводах возле елочки-красавицы с самим Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой.

От того, сколько улыбок засияет на лицах всех гостей праздника, и будет зависеть, удастся ли Деду Морозу зажечь волшебные огни на новогодней елочке и подарить всем жителям города Гомеля веру в настоящие чудеса, в исполнение в новом году своих самых сокровенных желаний!