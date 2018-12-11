В Гомеле собирают подписи за переименование улицы Комсомольской в улицу Шабуневского — видеорепортаж «СН»

  • 11 декабря 2018, 13:21
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Историческое сообщество Гомеля давно выступало за то, чтобы в городе увековечили имя местного архитектора Станислава Шабуневского — поставили памятник и назвали улицу. Гомельские власти предложили дать ему звание Почётного гражданина.

Активисты инициировали сбор подписей за присвоение имени Шабуневского улице Комсомольской. Подписать петицию можно по ссылке.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Гомель (24254)

Метки: Гражданское общество (2040), Главное (6582), Видео (1049)

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