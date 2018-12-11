В Гомеле собирают подписи за переименование улицы Комсомольской в улицу Шабуневского — видеорепортаж «СН»
- 11 декабря 2018, 13:21
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Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
Места: Гомель (24254)
Метки: Гражданское общество (2040), Главное (6582), Видео (1049)
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