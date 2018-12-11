Фотофакт: на Жукова сняли дорожное покрытие, но вернули обратно только часть. Люди жалуются на ямы и отсутствие асфальта

  • 11 декабря 2018, 11:47
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Читатель «Сильных новостей» рассказал, что на улице Жукова в районе проспекта Октября дороги буквально нет и ямы по колено.

По его словам, рабочие сняли полотно, но отремонтировали только часть улицы. На фото видны серьезные ямы и отсутствие покрытия, а по Жукова даже ходит 26-я маршрутка.





gomel.today
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