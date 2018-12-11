В лесах на Гомельщине установили 121 фотоловушку

  • 11 декабря 2018, 11:51
  • 1173
  • 0


Число фотоловушек в белорусских лесах с начала года выросло на 121 единицу, они установлены на территории Гомельской области.

Всего для выявления нарушений сейчас используется 637 фотоловушек (на начало года было 526), проинформировали в Минлесхозе.

Там отметили, что если за январь-ноябрь 2017 года с помощью фотоловушек было установлено 278 случаев нарушения законодательства, то за аналогичный период этого года — уже 453. К ответственности в текущем году привлечено в 1,5 раза больше нарушителей.




Сергей Грудницкий, СБ - Беларусь Сегодня
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Метки: Общество (32509), Область (6297)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров