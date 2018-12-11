В лесах на Гомельщине установили 121 фотоловушку
- 11 декабря 2018, 11:51
- 1173
- 0
Сергей Грудницкий, СБ - Беларусь Сегодня
«Простите. Никого не вините...» В Светлогорске в подъезде своего дома повесился 18-летний парень
Фотофакт: новой пассией телеведущего Артема Рыбакина стала гомельская модель и обладательница инстаграмм-аккаунта со 100 тыс. подписчиками
Лукашенко рассказал, что было после его перепалки с Путиным: «Пришлось попросить прощения»
«Насиловали одновременно»: опубликованы показания дознавателя из Уфы
Фотофакт: в Новобелице утром горела квартира на восьмом этаже
Хотел завести под мост, предлагал деньги. Стали известны подробности инцидента в Лоеве, когда дважды судимый за изнасилование мужчина приставал к 13-летней девочке
Новости партнеров