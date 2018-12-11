«Стрёмный перекресток». На пересечении Косарева и Речицкого проспекта столкнулись легковушки — фото

  • 11 декабря 2018, 10:25
  • 3859
  • 0


Оба автомобиля сильно пострадали.

Авария случилась вечером в понедельник около 18:50. Фотографии были опубликованы в сообществе «ЧП Гомель». В комментариях уже назвали перекресток «стремным», а причину попытались увязать с днем акции в соседнем гипермаркете «Гиппо», который мог вызвать ажиотаж и спешку. 

«Киа», за рулем которого находился 24-летний парень, двигался по Косарева со стороны проспекта Октября. Во время поворота он не уступил дорогу «БМВ», что привело к столкновению. Водитель «Киа» получил незначительные телесные повреждения. Он был госпитализирован, но после осмотра отправился домой.






gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24254)

Метки: Авто (6127), Происшествия (13516)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров