«Стрёмный перекресток». На пересечении Косарева и Речицкого проспекта столкнулись легковушки — фото

Оба автомобиля сильно пострадали.

Авария случилась вечером в понедельник около 18:50. Фотографии были опубликованы в сообществе «ЧП Гомель». В комментариях уже назвали перекресток «стремным», а причину попытались увязать с днем акции в соседнем гипермаркете «Гиппо», который мог вызвать ажиотаж и спешку.

«Киа», за рулем которого находился 24-летний парень, двигался по Косарева со стороны проспекта Октября. Во время поворота он не уступил дорогу «БМВ», что привело к столкновению. Водитель «Киа» получил незначительные телесные повреждения. Он был госпитализирован, но после осмотра отправился домой.









